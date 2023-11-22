Тернополянка втратила понад 35 тисяч гривень, купуючи товари онлайн

До співробітників Тернопільського районного управління поліції із заявою звернулася жителька обласного центру і повідомила про заволодіння її коштами. Гроші зникли з банківської картки.

Як з’ясувалося, жінка купувала товар через відомий інтернет-магазин роздрібної торгівлі. Оформляючи замовлення, надала дані банківської картки для розрахунку. Каже, ніби нічого зайвого не вводила, проте згодом прийшло повідомлення про стягнення великої суми грошей. Загалом збитки склала понад 35 тисяч гривень.

Поліцейські внесли дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею шахрайство. Краянам нагадують бути уважними й обережними, коли здійснюєте покупки онлайн. Адже шахраї дуже винахідливі і ви навіть на збагнете, коли і як надасьте їм доступ до власних рахунків. Не переходіть за посиланнями, які, здебільшого надсилають пройдисвіти, аби оформити доставку товару, не розголошуйте паролів, які приходять вам на телефон для підтвердження здійснення оплати, не вказуйте CVC код банківської карти.