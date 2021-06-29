Почему гигиена ротовой полости так важна

Первый шаг к улучшению здоровья и эстетики полости рта — это следование правилам гигиены. На сайте https://stomatologija-ukraine.info/ представлено много интересной и полезной информации о лечении зубов.

Что такое профессиональная гигиена

Это профилактические меры, которые заключаются в удалении всех отложений, таких как:

зубной камень;

темный налет;

остатки пищи между зубами.

Профессиональная гигиена полости рта в стоматологическом кабинете, прежде всего, предусматривает такие процедуры, как: удаление зубного камня, зубного налета; полировка поверхности зуба; фторирование (укрепление эмали) и рекомендации по гигиене полости.

Какими могут быть последствия образования зубного камня

Неприятный запах изо рта. Кровоточащие десны. Неприглядный вид зубов. Кариозные поражения. Пародонтит (расшатывание зубов).

Безопасна ли профессиональная очистка от зубного камня

Безусловно! Твердый налет, являющийся средой обитания бактерий, в домашних условиях удалить не получится. Рекомендуется профессиональная чистка зубов не реже одного раза в полгода. Такую процедуру проводит стоматолог-гигиенист.

Эффект от чистки виден сразу, а поверхность зубов без зубного камня становится гладкой и блестящей.

Курение и ротовая полость

Курение губительно влияет на весь организм человека и особенно пагубно сказывается на здоровье ротовой полости. В сигаретном дыме содержится много ядовитых химикатов, в том числе канцерогенов.

Курение способствует накоплению зубного камня и вызывает черный налет на зубах.

Повышает риск возникновения пародонтита.

Появляется неприятный запах изо рта.

Табачный дым препятствует заживлению ран на лице.

Высыхает слизистая оболочка, из-за чего она больше подвержена микротравмам.

В языке возникает жжение, чрезмерная сухость и даже боль.

Снижаются вкусовые ощущения, что вызвано хроническим воспалением слизистой оболочки полости рта.

Образуются опухоли.

Почему нужно чистить зубы нитью

Использование зубной нити позволяет тщательно и безопасно очистить межзубные промежутки. К сожалению, сама зубная щетка не способна проникнуть в эти труднодоступные места.

В межзубных промежутках часто скапливаются остатки пищи и бактериальный налет, который может вызвать кариес, гингивит и неприятный запах изо рта. Чтобы этого не произошло, рекомендуется ежедневно пользоваться зубной нитью.

На рынке доступно несколько видов зубной нити. Это вощеные нити в виде ленты; набухающие нити, пропитанные фтором, мятой, хлогексидином.