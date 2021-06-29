Почему гигиена ротовой полости так важна
Первый шаг к улучшению здоровья и эстетики полости рта — это следование правилам гигиены. На сайте https://stomatologija-ukraine.info/ представлено много интересной и полезной информации о лечении зубов.
Что такое профессиональная гигиена
Это профилактические меры, которые заключаются в удалении всех отложений, таких как:
- зубной камень;
- темный налет;
- остатки пищи между зубами.
Профессиональная гигиена полости рта в стоматологическом кабинете, прежде всего, предусматривает такие процедуры, как: удаление зубного камня, зубного налета; полировка поверхности зуба; фторирование (укрепление эмали) и рекомендации по гигиене полости.
Какими могут быть последствия образования зубного камня
- Неприятный запах изо рта.
- Кровоточащие десны.
- Неприглядный вид зубов.
- Кариозные поражения.
- Пародонтит (расшатывание зубов).
Безопасна ли профессиональная очистка от зубного камня
Безусловно! Твердый налет, являющийся средой обитания бактерий, в домашних условиях удалить не получится. Рекомендуется профессиональная чистка зубов не реже одного раза в полгода. Такую процедуру проводит стоматолог-гигиенист.
Эффект от чистки виден сразу, а поверхность зубов без зубного камня становится гладкой и блестящей.
Курение и ротовая полость
Курение губительно влияет на весь организм человека и особенно пагубно сказывается на здоровье ротовой полости. В сигаретном дыме содержится много ядовитых химикатов, в том числе канцерогенов.
- Курение способствует накоплению зубного камня и вызывает черный налет на зубах.
- Повышает риск возникновения пародонтита.
- Появляется неприятный запах изо рта.
- Табачный дым препятствует заживлению ран на лице.
- Высыхает слизистая оболочка, из-за чего она больше подвержена микротравмам.
- В языке возникает жжение, чрезмерная сухость и даже боль.
- Снижаются вкусовые ощущения, что вызвано хроническим воспалением слизистой оболочки полости рта.
- Образуются опухоли.
Почему нужно чистить зубы нитью
Использование зубной нити позволяет тщательно и безопасно очистить межзубные промежутки. К сожалению, сама зубная щетка не способна проникнуть в эти труднодоступные места.
В межзубных промежутках часто скапливаются остатки пищи и бактериальный налет, который может вызвать кариес, гингивит и неприятный запах изо рта. Чтобы этого не произошло, рекомендуется ежедневно пользоваться зубной нитью.
На рынке доступно несколько видов зубной нити. Это вощеные нити в виде ленты; набухающие нити, пропитанные фтором, мятой, хлогексидином.