 «Креатор-Буд» втілив перший за історію незалежної України проєкт  будівництва дитячої спортивної школи

У комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі з водних видів спорту, що працює у Тернополі на вулиці Білецькій, відбулось офіційне відкриття. Впродовж півтора року працівники компанії «Креатор-Буд» будували нові приміщення та виконували там ремонтні роботи. Голова ради директорів будівельної компанії Ігор Гуда запевняє – цей проєкт для нього як для тернополянина і для підприємця є важливим, адже це – один з багатьох соціальних проєктів, підтриманий та втілений підприємством «Креатор-Буд», спрямований на оздоровлення та розвиток спорту в Україні. До слова, це відкриття першої спортивної оновленої школи комунальної форми власності за час незалежності нашої держави.



Ігор Гуда, Голова ради директорів компанії «Креатор-Буд»:

– Наша компанія завжди підтримує не тільки спорт, а й інші соціальні проєкти і якщо в Тернополі і нашому місті відбувається щось цікаве, намагаємось допомогти. Оскільки це – унікальний проєкт, якого ніхто і ніколи за час незалежності в Україні не реалізовував, ми з радістю долучились і зробили це.

Дякую директору школи Богдану Балабану, який фактично десятки років невтомно працює і уже виховав плеяду чемпіонів. Саме він сформував технічне завдання, на основі якого ми розробили проєкт, який був реалізований. Також хочу подякувати міському голові Сергію Надалу за допомогу, підтримку і принципову прагматичну позицію щодо розвитку дитячо-юнацьких спортивних шкіл у Тернополі. Велика вдячність працівникам «Креатор-Буду» за те, що не зважаючи на такий важкий час, ми розпочали, а головне вчасно завершили цей об’єкт.



Сергій Надал, міський голова Тернополя:

– Такого рівня школа єдина в Україні. Хочу подякувати компанії «Креатор-Буд» за якісно виконану роботу. Важливо те, що під час війни ми змогли це зробити без використання бюджетних коштів. Це було зроблено за їхні кошти в користь розвитку міста і це є приклад соціально відповідального бізнесу як інвестують підприємці в розвиток дітей, в розвиток міста. Тому, запрошуємо усіх, бо займатися спортом – це модно, це здоров’я та гарне проведення часу. Сьогодні радіємо з того, що повністю готова база для спуску на воду, підняття з води, тренувальні приміщення, роздягальні, елінги для інвентаря, кімнати для проведення навчально-тренувальних таборів, конференцзала, тренерські кімнати. Це нова якість, якої раніше в Тернополі не було, яка передбачає комплексний підхід. Діти можуть займатися і навчатися як влітку так і в зимовий період. Тут також може бути повноцінна база для наших гостей, для тих, які приїжджають на змагання в Тернопіль.

– Гикава Анастасія, тренер з веслування дитячо-юнацької спортивної школи з водних видів спорту:

– Я як спортсменка і як тренер, багато їздила Україною і бачила різні спортивні бази і можу сказати, що у Тернополі вона найкраща. Дуже радію з того, що тепер тернополяни мають гідні умови навчання, бо це безпосередньо впливає і на якість проведення тренувань і на результати роботи.

Багаторічний керівник дитячо-юнацької спортивної школи Богдан Балабан задоволений результатами завершеного проєкту. Директор гордиться тим, що єдиний спортивний заклад де діти на безкоштовній основі можуть займатись вітрильним спортом, знаходиться у Тернополі.

Богдан Балабан, директор дитячо-юнацької спортивної школи з водних видів спорту:

– Сьогодні на базі дитячо-юнацької спортивної школи займаються 140 дітей. Щороку інтерес батьків та дітей до водних видів спорту зростає. Вітрильний спорт дав нам учасників олімпійських ігор, веслування – багатьох чемпіонів України, Європи та світу. Ми маємо давні і славні традиції. Сьогодні завдяки керівнику міста і меценатам, наша школа є найкращим спортивним закладом, де спортсмени мають можливість займатись, покращувати свій результат і просто оздоровлюватись, бо саме оздоровлення є одним з найважливіших завдань спортивної школи.