Тернопільщина втратила захисника Романа Осадчука

Скориківська сільська територіальна громада отримала сумне повідомлення, повідомляє підволочиська селищна рада. Від серцево-легеневої недостатності, наслідок хвороб, яких Роман Осадчук зазнав під час служби, пішов з життя військовослужбовець Державної прикордонної служби України. Він служив з жовтня 2022 року та виконуючи свій обов’язок, став справжнім Героїм.

Роман був круглим сиротою, але він знайшов велику родину серед побратимів та земляків, які завжди пам’ятатимуть його.

Завтра, 16 серпня, відбудеться зустріч тіла Героя у Підволочиську о 12:30. Роман повернеться додому, до рідного села Пеньківці, щоб знайти спокій поряд із могилами своїх батьків.

Ми закликаємо всіх віддати останню шану Герою, який віддав своє життя заради нашої свободи.

🙏 Нехай його душа знайде спокій у Царстві Небесному, а пам’ять про нього залишиться в наших серцях.