Тернопільські автодорожники побудують на Закарпатті асфальтобетонний завод

Тернопільська компанія «Партнер-Авто-Пром» із будівельної групи ТБЦ має намір побудувати неподалік Мукачева асфальтобетонний завод. Група спеціалізується на будівництві, реконструкції та ремонті доріг на заході України. ТБЦ має своє виробництво дорожніх матеріалів та автопарк спеціалізованої техніки.

Майбутній завод має розташуватися у селі Кольчино Мукачівського району. Там ініціатор будівництва – компанія «Партнер-Авто-Пром» має в оренді ділянку площею 1,52 га. На цій території планують встановити асфальтозмішувальну та емульсійну установки. Заявлена річна потужність заводу – 179 тис. тонн асфальтобетонних сумішей та 11,5 тис. тонн бітумної емульсії, годинна – 160 тонн асфальтобетонної суміші та 12 тонн бітумної.

Згідно з даними державного кадастру, ділянку під завод компанія орендує у державного закарпатського облавтодору. Право користування (сервітут) землею було оформлене у лютому 2025 року. За місяць до цього «Партнер-Авто-Пром» стала переможцем конкурсу з оренди старого промислового майданчика облавтодору.

«Встановлення обладнання на території заводу передбачено в межах існуючого вже спланованого виробничого майданчика […] Під час реалізації планованої діяльності передбачається використання існуючих інженерних мереж», – йдеться в описі проєкту.

Базова місячна платня, передбачена у договорі оренди між державним підприємством і тернопільською фірмою, – 86,1 тис. грн, щомісяця її коригують із урахуванням показників інфляції.

Компанія «Партнер-Авто-Пром» стверджує, що будівництво заводу матиме позитивний вплив, це буде «розвиток сфери виробництва асфальтобетонних сумішей з метою будівництва та ремонту автодоріг; поліпшення дорожніх умов та транспортного обслуговування населення; створення нових робочих місць за рахунок працевлаштування місцевого населення» тощо.

«Партнер-Авто-Пром» входить до групи компаній «Техно-Буд-Центр» тернопільських підприємців Андрія Яреми та Юрія Ханіна. Група є однією з найбільших, що займаються ремонтом і будівництвом доріг на заході України.

«Техно-Буд-Центр» здебільшого отримує замовлення в Закарпатській, Львівській та Тернопільській областях. Переважно це ремонти доріг, реконструкції вулиць та послуги з надання техніки.

Сайт антикорупційних розслідувань «Наші гроші» зараховував «Техно-Буд-Центр» до так званого автодорожнього картелю під дахом «Національної асоціації дорожників України» (компанії-члени асоціації були гегемонами на тендерах «Укравтодору», дуже часто із завищеними цінами). «Техно-Буд-Центр» тривалий час була безумовним фаворитом «Укравтодору» в Тернопільській області та виграла тут 80% підрядів.

Згідно з даними «Опендатабот», торік флагманська компанія «Техно-Буд-Центр» мала 2,2 млрд грн доходу (приріст у 1,6 раза порівняно з 2023 роком), прибуток становив 26 млн грн (у 1,5 раза). Її частка на будівельному ринку – 4,5%.

«Техно-Буд-Центр» зареєстрована 2005 року в Тернополі. Її власниками є Юрій Ханін та Андрій Ярема. Як раніше повідомляв сайт NGL.media, останній до 2011 р. був співзасновником тютюнового монополіста ТОВ «Тедіс Україна» (стара назва – «Мегаполіс-Україна»). Він разом із Романом Микитюком заснував фірму в 1999 році в Тернополі. До 2011 року вони вибули зі складу її засновників. А у 2016 році АМКУ оштрафував «Тедіс» на 429,3 млн грн через зловживання монопольним становищем.

Юрій Ханін та Андрій Ярема разом володіють низкою фірм, зокрема, ТОВ «Спілка підприємців», ТОВ «Преміум клаб компані», ТОВ «Партнер-Авто-Пром», ТОВ «Бобулинські піски», ТОВ «Дорожня компанія «Будлідер» тощо.

Через ТОВ «Західна етанольна група» та ТОВ «Хоростківський спиртовий завод» тернопільські підприємці пов’язані із колишнім народним депутатом, головним спонсором ВО «Свобода» Ігорем Кривецьким.

