Президент США Дональд Трамп влаштував російському диктатору Володимиру Путіну героїчний прийом”, але через кілька годин, під час їхнього спільного виступу, він «був незвично лаконічний і виглядав пригніченим», пише The Washington Post.

У статті йдеться, що з червоною килимовою доріжкою, теплим рукостисканням і військовим парадом Трамп влаштував Путіну “героїчний прийом”, коли той уперше за багато років ступив на американську землю.

Однак, як зазначають журналісти, за трохи менше ніж чотири години ця «дружня атмосфера» зникла, змінившись різким і незграбним спільним виступом, під час якого Трамп і Путін із серйозними обличчями вийшли на сцену завчасно, не маючи жодних оголошень.

Трамп, який часто понад годину відповідає на запитання журналістів, говорив менше ніж чотири хвилини, після чого швидко зійшов зі сцени, не відповівши на запитання сотень присутніх журналістів.

Журналісти заявили, що день розпочався «у веселій атмосфері», коли Трамп привітав Путіна з властивою йому театральністю.

«Він аплодував, коли Путін йшов до нього злітно-посадковою смугою, а потім поплескав російського лідера по руці під час привітання. Він, здавалося, ненадовго розсміявся над вступною промовою Путіна, перш ніж обидва увійшли до броньованого автомобіля Трампа, відомого як The Beast („Звір“ — ред.), без перекладача — що було незвичним порушенням безпеки та дипломатичного протоколу», — йдеться в статті.

WP зазначає, що теплота привітання викликала шок в Україні та Європі, почасти тому, що вона різко контрастувала з прийомом, який український президент Володимир Зеленський отримав у Білому домі в лютому.

За кілька годин до саміту Трамп висловив оптимізм з приводу того, що йому вдасться досягти угоди, яка принесе мир в Україну.

У статті сказано, що хоча під час спільного виступу з Путіним Трамп намагався надати подіям дня успішного відтінку, заявивши, що було досягнуто «великого прогресу», але на його обличчі було видно невдоволення. Він поділився лише кількома деталями про те, що обговорював із Путіним, і сказав, що його наступними кроками будуть дзвінки лідерам НАТО і Зеленському.

Як ідеться у статті, Путін домігся багатьох своїх цілей, просто отримавши запрошення на зустріч із Трампом. Він сказав, що, за його словами, у нього склалися «хороші стосунки» з президентом США, і підтримав заяву Трампа про те, що «Росія ніколи б не вторглася в Україну», якби Трамп був президентом у 2022 році. Він назвав їхні бесіди «дружніми і довірливими».

Зустріч із Трампом дала диктатору можливість висловити свої часто повторювані думки про те, що він називає «корінними причинами» війни — нібито «загрози безпеці Росії» з боку «ворожої України».

Журналісти звернули увагу, що коли Путін вимовляв ці слова, Трамп виглядав втомленим, а часом навіть нудьгуючим.

Путін завершив свій виступ англійською мовою, заявивши з широкою посмішкою на обличчі, що вони скоро побачаться — «наступного разу в Москві». Трамп сказав, що це цікава ідея і що він, можливо, «отримає за це багато критики».

Поїздка Путіна на Аляску стала першим візитом диктатора на західну землю з моменту вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Відтоді Путін піддається широкому засудженню і перебуває під арештом Міжнародного кримінального суду. Саміт став першим візитом Путіна до США з 2007 року, за винятком однієї поїздки до Нью-Йорка для участі в засіданні ООН.

На цьому тлі перші моменти саміту стали відходом від десятиліть політики США щодо Росії і вразили експертів із зовнішньої політики.

Путін, здавалося, насолоджувався привітанням, поки не зіткнувся з пресою. У Росії пресконференції Путіна ретельно режисуються, а запитання журналістів зазвичай проходять попередній відбір.

Диктатор виглядав явно ніяково, коли репортери ставили запитання перед початком переговорів, зокрема про загибель мирних жителів в Україні. Він хмурився, знизував плечима і корчив пики, а потім крикнув у відповідь журналістам.

Однак у Росії пропагандисти захоплено відреагували на початковий прийом, охарактеризувавши синхронний вихід Трапа і Путіна з літаків як «дуже важливий елемент» зустрічі, що «демонструє, як два президенти наголошують на координації та необхідності спільної роботи».

Коли зустріч раптово закінчилася, російська пропаганда «замазала» зміну тону і продовжила наголошувати на «теплому прийомі» Трампа Путіну.

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці

Зустріч президента США з російським диктатором у форматі «три на три» завершилася 16 серпня близько 01:00 за київським часом після майже трьох годин переговорів.

Після зустрічі обидва лідери виступили на короткій пресконференції. Першим виступив Путін — його промова тривала приблизно вісім хвилин. Трамп говорив близько чотирьох хвилин. Пресконференція завершилася без запитань від журналістів.

За підсумками двосторонньої зустрічі Трамп та Путін не досягли жодних офіційних домовленостей щодо припинення вогню в Україні.

Незабаром після зустрічі президент США залишив Аляску та вилетів до Вашингтона. Російський диктатор також вилетів з Аляски.

Згодом Трамп заявив, що оцінив би зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на «10 балів» за шкалою від 1 до 10. Також Трамп зазначив, що радить президенту України Володимиру Зеленському укласти угоду з Росією.

NV