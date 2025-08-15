Двох паліїв з Тернополя засудили за підпал сільради на замовлення ФСБ

Тернопільський міськрайонний суд визнав винним двох чоловіків у співпраці з ворожими спецслужбами і підпалом сільської ради в селі неподалік Тернополя. Один чоловік отримав три роки ув’язнення, а іншому призначили покарання – три роки умовно. У суді обоє визнали свою провину.

Працівники поліції спільно з СБУ в листопаді затримали двох чоловіків, які виконували завдання спецслужб РФ на Тернопільщини. Один з них – це житель Тернополя, а інший – переселенець з Маріуполя, в якого батько залишився на окупованій стороні. 20-річний та 23-річний чоловіки за гроші мали підпалювати критично важливі об’єкти на залізниці, трансформаторні підстанції та адмінбудівлі, а також організувати вибухи на залізничних коліях у західних областях України. За це представники ФСБ мали платити їм по 1000 доларів за кожне виконане завдання.

Першим завданням для паліїв Даніїла Щербини та Вадима Рибака став підпал адміністративної будівлі в селі Петриків біля Тернополя. Вказівку від спецслужб ФСБ один з обвинувачених отримав через телеграм 28 листопада 2024 року. Треба було підпалити адміністративної будівлі Петриківського старостинського округу Великоберезовицької селищної ради, йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду від 5 серпня 2025 року.

Наступного дня чоловіки купили в магазині розпалюючої суміші для багаття, зайшли на квартиру, де спільно проживали, взяли запасний одяг і пішки направились в село Петриків. Дочекавшись темряви, приблизно о 23:40 один з чоловіків розбив каменем вікно в сільській раді, облив підвіконня розаплючою сумішшю і спробував підпалити, однак вона не загорілася.

Після цього обвинувачені пішли до найближчої АЗС і купити там п’ять літрів бензину, повернулися на приміщення і знову підпалили його. Усі свої дії чоловіки знімали на мобільний телефон для того, щоб переслати виконане завдання працівнику спецслужб РФ. Загалом обвинувачені завдали збитків сільській раді на суму понад 42 тис. грн.

Обидвоє чоловіків свою провину в суді визнали. Жителя Тернополя суд ув’язнив на три роки. А переселенця з Маріуполя покарав умовним терміном, оскільки обвинувачений з травня 2025 року служить у війську. Також чоловік відшкодував сільській раді понад 21 тис. грн за підпал будівлі.



