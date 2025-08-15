Знову жахлива звістка, – загинув молодий захисник Микола Мельник з Тернопільщини

Ще один Герой повертається до рідної домівки на щиті. Надійшла жахлива звістка – після важкого поранення та семиденної боротьби за життя відійшов у вічність чортківʼянин Микола Мельник, повідомляє міська рада.

Народився Микола 29 січня 1987 року. Рідні та близькі відгукуються про чоловіка як про добру, порядну людину із великим серцем, завжди готовим допомогти та підтримати.

Микола завжди говорив: «Я не можу врятувати світ, але я можу зробити чийсь день кращим і легшим». Мабуть, це кредо і стало рушійною силою, котра змусила чоловіка захищати нас із вами від рук окупантів.

Залишилися в Героя матір, дружина, 5-річний син та сестри.

Поховають захисника у Чорткові. Вічна памʼять Герою!