Футбольний скандал у Першій лізі: «Нива» отримала технічну поразку та штраф

КДК УАФ анулював результат матчу «Чорноморець» – «Нива» та присудив тернополянам технічну поразку 0:3

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив рішення про анулювання результату матчу 1-го туру Першої ліги між одеським «Чорноморцем» та тернопільською «Нивою», який відбувся 2 серпня 2025 року і завершився з рахунком 2:1 на користь господарів.

Причиною такого вердикту стала участь у грі футболіста тернопільської команди, який не мав права виходити на поле, оскільки не був належним чином заявлений на турнір. За підсумками розгляду справи КДК зарахував «Ниві» технічну поразку 0:3, а «Чорноморцю» – технічну перемогу 3:0.

Крім цього, тернопільський клуб оштрафовано на 25 000 гривень за порушення Регламенту змагань. Водночас на турнірне становище це рішення не вплине, адже «Нива» й так поступилася у цьому матчі.

Матч відбувся на стадіоні «Чорноморець» в Одесі за участі 1 415 глядачів. У грі голами відзначилися Скляр та Іван Когут у складі господарів, а єдиний м’яч «Ниви» провів Галадей.