У Тернополі відкрили нову бронзову зірку на “Алеї зірок” для рятувальників ДСНС

Під час святкування Дня міста на вулиці Петра Конашевича-Сагайдачного в Тернополі урочисто відкрили нову бронзову зірку на «Алеї зірок», присвячену рятувальникам Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Ця зірка стала визнанням безмежної відданості і професіоналізму людей, які щоденно ризикують власним життям, щоб захистити інших.

Зірку виготовили за гіпсовою моделлю тернопільського скульптора Дмитра Пилип’яка. Міський голова Сергій Надал під час церемонії зазначив, що рятувальники є тими героями, які першими реагують на будь-які надзвичайні ситуації. В умовах війни їхня робота стала ще складнішою, адже до звичних викликів додались наслідки ворожих атак.

«Ця зірка – це визнання людей, які, не замислюючись, вступають у боротьбу з небезпекою, ризикуючи своїм життям заради інших», – сказав Сергій Надал, подякувавши рятувальникам і їхнім родинам за безмежну підтримку та розуміння.

«Алея зірок» у Тернополі діє з 2011 року і щорічно поповнюється новими іменами видатних тернополян, творчих колективів, волонтерів, добровольців та захисників України. За 15 років існування «Алеї зірок» у місті встановлено 39 бронзових пам’ятних відзнак.