Як тернопільський пастор Іван Пендлишак став мільйонером та чому відмовився від вілли під Львовом?

Пастор Церкви Спасителя Христа Іван Пендлишак у четвер, 14 серпня, опублікував відео «Як я став мільйонером» й заявив, що відмовляється від будинку площею 491,3 м² у Брюховичах. Будинок разом з ділянкою на 0,1 га перейшов у його власність за договором дарування. Однак раніше власники продавали віллу на OLX та в спільнотах з нерухомістю за 1,1 млн доларів. Суміжну з будинком ділянку площею 0,07 га пастор купив. В опублікованому відео Іван Пендлишак детально розповідає про всю свою нерухомість, але не згадує купленої ділянки.

Зазначимо, що Церква Спасителя Христа не зареєстрована офіційно. На аналітичному порталі YouControl йдеться, що Іван Пендлишак є керівником міжнародного благодійного фонду «Нова надія».

Іван Пендлишак розповів, що будинок йому подарувала власниця великого бізнесу у Львові Ірина, яка слухала його проповіді. Однак пастор вирішив відмовитися від елітного будинку у Брюховичах через публічні звинувачення та приниження, які отримав на свою адресу вперше за 25 років служіння.

«У неї було бажання зустрітися й поспілкуватися. Від Ірини мені поступила пропозиція (вона почула, що в нас у Львові є Церква Спасителя Христа, яка приблизно десять років орендує приміщення) послужити фінансами нашій церкві. Сказала, що хоче придбати молитовний будинок, приміщення для церкви. Справа торкалася немалих сум і вона сказала, що у львівській церкві нікого не знає, але довіряє мені. Вона сказала, що хоче допомогти, але для цього я маю переїхати до Львова, щоб особисто займатися цим питанням», – сказав Іван Пендлишак.

Він зазначив, що обговорив питання з парафіянами Церкви Спасителя Христа у Тернополі, які погодились відпустити його до Львова. Іван Пендлишак розповів, що за гроші благодійниці Ірини для церкви придбали приміщення поблизу центру Львова. Площа становить 2 тис. м². Зараз у будівлі триває ремонт.

«Коли переїхав до Львова, то виникло питання, де маю жити. Ірина придбала ще один зі своїх будинків для своєї рідні, для певної людини. Ця людина з невідомих причин відмовилася від цього будинку. Він тимчасово був пустий. Вона запропонувала моїй сім’ї там жити в необмеженому часі, проповідувати там Євангелія. Пані Ірина вважає, що я служитель, а служителі повинні займатися ділом божим, не витрачати час на матеріальне, тому вона сказала: “Хочу вас благословити, подарувати цей будинок, щоб ви могли служити Господу й не думати про будинок”», – розповів пастор.

Він показав договір, де дарувальницею є 77-річна Русин Ярослава Василівна. Від імені жінки діяв нотаріус Андрій Кохан. Згідно з документами, які у відео продемонстрував пастор, ринкова вартість будинку та ділянки під ним в Брюховичах становить майже 15 млн грн (353 тис. доларів).

«Цей подарунок набув дуже широкого резонансу, заставив тисячі християн засумніватися в порядності Церкви Христової, тому я ухвалив рішення відмовитися від дарування. Сьогодні [відео опубліковане 14 серпня] мав розмову з власницею будинку. Акт дарування анулюють у найшвидшому часі. Бо я хочу служити Господу, я служитель, мені потрібно проповідувати слово Боже. Дуже не хотів би, щоб цей будинок був перешкодою для мого служіння. Я вірю, що пані Ірина цей подарунок зробила щедро. Дійсно, хороший будинок. Я вірю, що вона це зробила в ім’я Ісуса Христа», – заявив Іван Пендлишак.

Згідно з оголошеннями про продаж, особняк збудували за авторським проєктом й використали дорогі матеріали. Зокрема, червоне дерево африканської породи. Вілла має три кімнати, кухню-вітальню з панорамними вікнами. Крім цього, на подвір’ї також є альтанка з мангалом і обладнаною кухнею, гараж на три авто та будинок для охорони.

«Чи мав я моральне право приймати цей дім? Я переїхав в чуже для мене місто, мені потрібно було займатися справою молитовного дому й десь жити. Тому, звичайно, я погодився на цю пропозицію. Оскільки справа набула такого розмаху, то в ім’я Ісуса Христа я відмовляюсь від цього будинку», – пояснював пастор.

Зазначимо, що інформацію про нерухомість Івана Пендлишака ZAXID.NET підтвердив через Державний реєстр речових прав. Іван Пендлишак звинуватив журналістів у свідомому приховуванні прізвища дарувальника, яке нібито легко можна дізнатися через акт дарування. Зазначимо, що акт дарування є приватним нотаріальним документом, який не публікують у відкритому доступі. Попри звинувачення пастор не називає прізвища благодійниці.

«Я вважаю, що журналісти свідомо сховали прізвище людини, яка подарувала будинок, оскільки ця людина відома не тільки у Львові, а й по всій Україні. Замість того щоб вказати дарувальника й зняти з мене всі підозри, то вони написали, що пастору й справді подарували будинок, але на його прізвище зареєстрована картка. Й оцим “але” вони спровадили дуже багато тисяч людей на хибну дорогу, даючи можливість думати, що акт дарування й картка “ПриватБанку” якимось чином зв’язані між собою. Це велике зло, яке зробили журналісти. Думаю, вони порушили не тільки журналістську етику, а й закон. В статті було сказано, що одне з можливих джерел покупки – це картка “ПриватБанку”, яка була виставлена на сайті Церкви Спасителя Христа», – говорить Іван Пендлишак.

Іван Пендлишак сказав, що церква не зареєстрована як релігійна громада, тому реквізитів нема. Пастор розповів, що збирати пожертви на особисту картку є звичайною практикою у багатьох євангельських церквах. Він повідомив, що з 2020 року до 2025 року зібрав 393 тис. грн, які витратили на дрібні ремонти та обіди. Зазначимо, що звіту про отримання й витрати пожертв на сайті Церкви Спасителя Христа немає.

Іван Пендлишак також говорить, що журналісти закидають йому наявність дорогої нерухомості в елітних районах Тернополя. У новині ZAXID.NET немає жодної інформації про елітність тернопільської нерухомості пастора. Щоб довести парафіянам своєї церкви, що нерухомість точно не є елітною, пастор продемонстрував фото квартир та будинку.

Крім цього, пастор говорить, що на церковному каналі певний час транслював проповіді російською мовою. За словами Івана Пендлишака, їх слухали багато людей з «Молдови, Азії та колишніх республік Радянського Союзу». Пастор переконує, що віряни самі просили його записувати проповіді російською, бо вони не розуміють українську.

«Коли почалася війна, то ці трансляції були зупинені з відомих причин. Церква Спасителя Христа з початку війни транслює виключно проповіді українською мовою», – заявив пастор.

На сайті Церкви Спасителя Христа можна знайти десятки проповідей Івана Пендлишака, які він записував російською мовою після початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

«Я не можу пояснити, чим були мотивовані журналісти, які стільки бруду, грязних натяків вилили в мою адресу. Не можу пояснити їхньої поведінки. Можу лише в їхній адрес сказати: “Прости їх, Отче, бо не знають, що роблять”. Журналісти заставили сумніватися тисячі християн не лише в моїй порядності, а я взагалі в порядності Церкви Христової як такої. Нехай Бог простить вас, журналісти», – завершив промову Іван Пендлишак.

Публікація ZAXID.NET про подарований пастору двоповерховий будинок у Брюховичах вийшла 7 серпня. Опісля з редакцією сконтактував приватний нотаріус Андрій Кохан, який був представником дарувальниці будинку. Він обіцяв надати коментарі від пастора. Вдруге з Андрієм Коханом поспілкувалися 15 серпня й попросили прокоментувати інформацію про ділянку у Брюховичах, яку пастор придбав того ж дня, коли й отримав будинок у подарунок. За словами Кохана, дарувальницею є «власниця олійного бізнесу Ірина».

Нотаріус сказав, що пастор коментував лише те, що стосується подарунка. Також він заявив, що все майно пастора є персональною інформацією, яку не можна розповсюджувати без його дозволу, згідно з рішенням Конституційного суду.

«Я здивований, для чого це робиться. Для чого ображати людину й продовжувати далі псувати їй життя? Якщо ви фаховий журналіст, то розкривайте якісь резонансні теми. У нас бракує резонансних тем? Війна, корупція, ще щось. Це ваше право, але це, можливо, є нетолерантним відношенням до релігії. Ви не думаєте про то? Ви знову хочете збурювати публіку в черговий раз, щоб люди коментували й ображали людину. Ви пишете ні про що, робите вкид інформації, а люди беруть і коментують. Тут проблема не у вас, а в людях», – сказав нотаріус.



