Як не помилитися при виборі аксесуарів для iPhone 11 Pro Max

Чохол – це не лише засіб для додаткового захисту цінного пристрою, а й прикраса та елемент індивідуального стилю власника. Можливо, саме тому виробники аксесуарів для смартфонів продовжують презентувати тисячі нових видів своєї продукції, що відрізняється не лише кольором чи формою, а й матеріалом та наявністю цікавих додаткових функцій.

У 2021 році iPhone 11 Pro Max досі залишається одним із найдорожчих смартфонів. Його передня та задня панель виготовлена із міцного матового скла, а рамка – з нержавіючої хірургічної сталі. Незважаючи на високу якість матеріалів, питання додаткового захисту цінного пристрою надзвичайно актуальне. На щастя, вибір чохлів для продукції Apple сьогодні дуже широкий. Наприклад, лише на https://wookie.com.ua/2032-iphone-11-pro-max представлено більше 400 варіантів. Однак як розібратися в усьому розмаїтті виробів? Ось ключові аспекти, які варто брати до уваги під час вибору нового чохла для свого пристрою.

Особливості матеріалу

Найпопулярніший матеріал, що використовується при виготовленні чохлів для смартфонів – пластик. Досить часто його можна зустріти під іншими назвами, як-от поліуретан чи полікарбонат. Також, пластикові чохли зазвичай представлені в величезній кількості кольорів. Пластик недорогий, міцний, гнучкий, однак є певна різниця в експлуатації виробів із різних його видів. Так, вироби із полікарбонату більш витривалі при дії сонячного проміння, а термопластичний поліуретан вирізняється високою міцністю. Чохол-накладка Nillkin Frosted Shield – яскравий приклад якісного виробу з полікарбонату.

Ще один популярний матеріал – силікон, який за основними характеристиками подібний до пластику, однак значно виграє за своїми амортизаційними функціями. Наприклад, чохол-бампер Spigen (SGP) Ultra Hybrid якісно захищає пристрій від падінь та ударів.

Останнім часом високу популярність завоювали стильні чохли з натуральної або еко-шкіри. Зазвичай такі вироби виготовляються з комбінованих матеріалів, для прикладу – пластиковий каркас на шкіряне покриття. Чохол-книжка Qialino Wallet Cover поєднує в собі елегантний шкіряний дизайн та надійність накладки-фіксатора із силікону.

Слідом за трьома найбільш поширеними матеріалами чохлів варто згадати ультранадійні вироби з металу та карбону, або цікаві дерев’яні або тканинні вироби, що слугують переважно в декоративних цілях.

Відмінності в форм-факторах

Існує безліч різновидів чохлів для iPhone 11 Pro Max, що відрізняються за формою. Безперечно, найбільш популярним став чохол-бампер, який ще називають накладкою. Саме такий варіант був вперше представлений компанією Apple ще для iPhone 4. Зовні він нагадує рамку, що накладається на задню панель. Однак завдяки випуклостям та вигинам, що повністю повторюють конфігурацію пристрою, він забезпечує надійний захист від падінь. Найпопулярніший такий чохол сьогодні – оригінальний Silicone Case для Apple iPhone 11 Pro Max.

Наступний за популярністю вид – чохол-книжка, що надійно захищає не тільки задню поверхню та рамку апарата, але й дисплей. Так, Qialino Wallet Cover виготовлений із силікону та натуральної шкіри, надійно закривається за допомогою ремінця з магнітом та покриває всю поверхню пристрою. Подібний до книжки чохол-фліп відрізняється напрямком відкриття обгортки.

Чохол-портмоне, який також називають футляром, надійно захищає задню та передню панелі і найбільше підходить для тих, хто постійно носить пристрій в сумці чи поряд з іншими предметами. Яскравий приклад – шкіряний Qialino Classic Wallet.

Критерії вибору

Для того, щоб облегшити вибір оптимального чохла, можна скористатися таким чек-лістом:

Мета та умови використання: велика різниця у ризиках падіння при користуванні смартфоном переважно вдома чи, наприклад, під час активних занять спортом. Акуратність власника: людині, у якої часто падають пристрої, краще придбати надійний протиударний чохол. Бажаний дизайн: цей пункт включає не лише форму, але й колір і наявність декоративних вставок. Однак частіше за все надійні чохли складних конструкцій представлені лише в базових кольорах. Потреба в додаткових функція: варто замислились, чи дійсно потрібна підставка або кишеня для карток, і чи не буде набридати необхідність постійного відкриття обгортки чохла-книжки.

Висновки

Сучасні чохли для iPhone 11 Pro Max представлені в різноманітних форм-факторах, виготовлених із використанням як сучасних, так і класичних матеріалів. Кожен виробник намагається досягти високого рівня якості своєї продукції, а користувачу смартфона лишається тільки обрати найбільш прийнятний для себе варіант.