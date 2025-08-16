Зеленський з Трампом завершили “тривалу” розмову

16 серпня 2025 року президент України Володимир Зеленський та колишній президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову, під час якої обговорювались питання, пов’язані з НАТО.

Як повідомив радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин, розмова була “тривалою”, але більше подробиць наразі не розголошуються.

У розмові взяли участь голова Єврокомісії фон дер Ляєн, президент Франції Макрон, канцлер Німеччини Мерц, президент Фінляндії Стубб, президент Польщі Навроцький, прем’єр-міністр Британії Стармер, генсек НАТО Рютте, держсекретар США Рубіо та спецпредставник США Віткофф, повідомляє “Суспільне” з посиланням на речника ЄК

Прес-служби обох лідерів підтвердили факт зв’язку, однак утримались від надання детальної інформації про зміст бесіди. Відомо лише, що вона стосувалась ключових питань безпеки та міжнародної політики, зокрема, теми співпраці країн НАТО.

Це не перша розмова між Зеленським та Трампом після його президентства, і вона підкреслює важливість взаємодії між Україною та США у питаннях глобальної безпеки.