Путін готовий закріпити законом відмову від нових вторгнень у Європі

Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що правитель РФ Володимир Путін під час розмови з Дональдом Трампом погодився надати Україні «надійні гарантії безпеки» від Сполучених Штатів та європейських країн у межах потенційної мирної угоди. Про це він повідомив в ефірі CNN.

«Ми домовилися про надійні гарантії безпеки, які я б назвав революційними… Ми дійшли згоди, що США та інші європейські країни можуть ефективно запропонувати формулювання, подібне до статті 5, для забезпечення гарантій безпеки».

За його словами, Путін також висловив готовність на «законодавче закріплення» з боку Росії зобов’язання не заходити на будь-яку іншу територію – ані в Україні, ані деінде в Європі – в рамках потенційної мирної угоди.

Крім того, Віткофф заявив, що під час зустрічі з Трампом на Алясці російський лідер пішов на поступки у питанні так званого «обміну територіями» з Україною. Він відмовився розкривати конкретні деталі, однак зазначив, що Кремль тепер розглядає цей варіант на основі поточних ліній фронту, а не адміністративних кордонів щонайменше кількох із п’яти регіонів, які раніше були у полі зору Путіна.

«Росіяни пішли на деякі поступки щодо всіх п’яти регіонів», – підкреслив спецпосланець, додавши, що це питання планують обговорити з президентом України Володимиром Зеленським під час його візиту до Білого дому в понеділок.

«Сподіваємося, що ми зможемо прийняти деякі рішення прямо там і тоді», – сказав він.

Віткофф також зазначив, що позиція Росії справді змінилася порівняно з попередніми переговорами, проте наразі цих поступок недостатньо для повноцінного мирного договору.

«Це було важливо. Але це не означає, що цього достатньо… Справа в тому, що ми ще не досягли остаточної угоди», – підсумував спецпосланець.