Тернопільщина втратила захисника Івана Гудиму

На жаль, невтішні новини продовжують розривати від болю серця жителів нашого краю. Сумна звістка надійшла до Борщівської громади. 9 серпня 2025 року зазнав поранення, несумісного з життям, внаслідок скиду БПЛА поблизу населеного пункту Новодарівка Запорізької області Іван ГУДИМА, 1974 року народження, мешканець с.Пищатинці, який встав на захист Батьківщини ще задовго до 24 лютого 2022 року.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Світлого та благословенного польоту душі твоїй, славний сину України!

Вічна памʼять і слава! 🕯🙏