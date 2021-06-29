На Тернопільщині спостерігається погіршення екологічного стану ставків

За підсумками проведеного обстеження ставків, які розміщені на території сіл Іванівка, Сороцьке, Ілавче Іванівської територіальної громади, РОВР у Тернопільській області звертає увагу, що в останні роки спостерігається погіршення екологічного стану водних об’єктів (ставків) як безгосподарних, так і тих, що перебувають в оренді.