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Новини Тернополя 

На Тернопільщині спостерігається погіршення екологічного стану ставків

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24 червня 2021 року фахівці РОВР у Тернопільській області працювали в Іванівській територіальній громаді Тернопільського району.

✍За підсумками проведеного обстеження ставків, які розміщені на території сіл Іванівка, Сороцьке, Ілавче Іванівської територіальної громади, РОВР у Тернопільській області звертає увагу, що в останні роки спостерігається погіршення екологічного стану водних об’єктів (ставків) як безгосподарних, так і тих, що перебувають в оренді.

Одним із шляхів вирішення даної проблеми є налагодження плідної співпраці органів виконавчої влади, що реалізовують державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони і раціонального використання вод та відтворення водних ресурсів, з органами місцевого самоврядування (сільськими, селищними та міськими територіальними громадами).

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