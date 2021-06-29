На Тернопільщині спостерігається погіршення екологічного стану ставків
24 червня 2021 року фахівці РОВР у Тернопільській області працювали в Іванівській територіальній громаді Тернопільського району.
За підсумками проведеного обстеження ставків, які розміщені на території сіл Іванівка, Сороцьке, Ілавче Іванівської територіальної громади, РОВР у Тернопільській області звертає увагу, що в останні роки спостерігається погіршення екологічного стану водних об’єктів (ставків) як безгосподарних, так і тих, що перебувають в оренді.
Одним із шляхів вирішення даної проблеми є налагодження плідної співпраці органів виконавчої влади, що реалізовують державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони і раціонального використання вод та відтворення водних ресурсів, з органами місцевого самоврядування (сільськими, селищними та міськими територіальними громадами).