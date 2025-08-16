Ще одна зірка зʼявилася на небі, – Тернопільщина втратила захисника Степана Паньківа

Обірвалося життя нашого земляка, військовослужбовця, жителя м. Бережани ПАНЬКІВА Степана. Повідомляє міська рада.

Степан ПАНЬКІВ народився 20 квітня 1966 року в с. Рекшин Бережанського району. Навчався Степан в школі села Рекшин. Згодом здобув освіту в училищі за спеціальністю «тракторист». Після навчання працював на заводі «Мікрон», на заводі радіодеталей у Львові та в галузі будівництва.

22 листопада 2024 року Степана мобілізовано до лав ЗСУ.



Солдат ПАНЬКІВ Степан Орестович (20.04.1966 р. – 15.08.2025 р.), стрілець 3 відділення охорони взводу охорони роти охорони військової частини А5190 відійшов у вічність 15 серпня 2025 року.

В смутку та горі залишились дружина, два сини, батько, мати, сестра.

Зустріч тіла Степана ПАНЬКІВА відбудеться завтра, в неділю, 17 серпня приблизно о 14:00 год. Кортеж з тілом буде рухатись вулицями Бережан за маршрутом: вул. Тернопільська, Замкова, Січових Стрільців до його родинного обійстя на вул. Січових Стрільців 15.

Чин похорону розпочнеться в неділю, 17 серпня о 14:30 год. на родинному обійсті Степана. (вул. Січових Стрільців 15).

Прощання з військовослужбовцем відбудеться в Церкві Святої Трійці м. Бережани приблизно о 15:30 год.

Похоронять Степана на кладовищі с. Рай (Нове кладовище).

Для бережанців, бажаючих провести в останню путь Степана, від Фарного костелу на кладовище с. Рай буде відправлятися автобус.

Щирі співчуття родині, друзям та близьким! Сили та міцності пережити цю важку втрату…