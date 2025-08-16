Тернопільський медуніверситет втратив керівника міжнародних зв’язків Наталію Лісничук

Тернопільський національний медичний університет імені Івана Яковича Горбачевського повідомляє про передчасну смерть Наталії Євгенівни Лісничук, заступника ректора з міжнародних зв’язків та багаторічного керівника відділу міжнародних зв’язків.

Наталія Лісничук була надзвичайно відданою професіоналом, яка сприяла розвитку міжнародної співпраці ТНМУ, налагодженню партнерських відносин з навчальними закладами та науковими установами по всьому світу. Завдяки її невтомній праці та лідерським якостям, університет здобув визнання на міжнародному рівні.

Протягом багатьох років Наталія Євгенівна була активним ініціатором численних академічних обмінів, стажувань і спільних наукових проєктів, що сприяли розвитку медичної освіти не лише в Україні, а й за її межами. Її інтелектуальний внесок і людська доброта стали основою багатьох досягнень ТНМУ у сфері міжнародних відносин.

“Вона була не лише висококваліфікованим фахівцем, а й справжнім лідером, який надихав нас на нові досягнення. Наталія завжди ставила інтереси університету та студентів на перше місце. Її ентузіазм і професіоналізм не залишали байдужими нікого з нами. Втрата цієї людини – це велика втрата для нашої громади”, – зазначають у прес-службі університету.

Заслуги Наталії Лісничук у розбудові міжнародних зв’язків і підвищенні престижу ТНМУ є неоціненними. Вона залишила глибокий слід у серцях усіх, хто мав честь з нею працювати, а її робота та досягнення надовго залишаться частиною історії університету.

Колектив Тернопільського національного медичного університету висловлює глибоке співчуття рідним і близьким Наталії Лісничук. Світла пам’ять про неї назавжди залишиться в серцях усіх, хто її знав і працював разом із нею.

Вічна пам’ять.