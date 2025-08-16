Тривала розмова Зеленського з Трампом: ключові моменти обговорення миру в Україні

16 серпня 2025 року, в своєму дописі на Facebook, президент України Володимир Зеленський поділився деталями тривалої телефонної розмови з колишнім президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години. Під час бесіди, що проходила спочатку один на один, а потім з участю європейських лідерів, було обговорено низку важливих питань, зокрема ситуацію навколо миру в Україні.

Зеленський зазначив, що Трамп поінформував його про свою нещодавню зустріч з російським керівником та основні моменти цієї розмови. Президент України підкреслив, що США продовжують активно впливати на розвиток ситуації і, зокрема, підтримує пропозицію щодо тристоронньої зустрічі у форматі Україна – Америка – Росія для обговорення ключових питань мирного процесу.

“Ми підтримуємо пропозицію Президента Трампа щодо тристоронньої зустрічі Україна – Америка – Росія. Україна підкреслює: ключові питання можуть обговорюватись на рівні лідерів, і тристоронній формат підходить для цього”, – написав Зеленський.

Президент також повідомив, що деталі мирних переговорів будуть обговорені з Трампом у Вашингтоні в понеділок. Він подякував за запрошення та наголосив на важливості участі європейських партнерів на всіх етапах мирного процесу, зокрема для забезпечення надійних гарантій безпеки для України.

“Ми обговорили позитивні сигнали від американської сторони щодо участі в гарантуванні безпеки Україні. Продовжуємо координувати наші позиції з усіма партнерами. Дякую всім, хто допомагає!” – додав Зеленський.