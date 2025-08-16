Болтон: після переговорів у Путіна більше здобутків, ніж у Трампа

Колишній радник з національної безпеки США та посол в ООН Джон Болтон розкритикував результати тригодинних переговорів Дональда Трампа та Володимира Путіна, що відбулися на Алясці. На його думку, американський президент не отримав жодних суттєвих результатів, тоді як Путін досяг ключових цілей.

“Трамп не отримав нічого, окрім більшої кількості зустрічей. Путін, я думаю, пройшов довгий шлях до відновлення відносин, що я завжди вважав його головною метою. Він уникнув санкцій, йому не загрожує припинення вогню, наступна зустріч не призначена, Зеленського не попередили про цю пресконференцію. Це далеко не кінець, але я б сказав, що Путін досяг більшої частини того, чого хотів, а Трамп досяг дуже малого”, – сказав Болтон в етері CNN.

Він також зауважив, що Трамп під час зустрічі “виглядав дуже втомленим”.

