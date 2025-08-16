Тернопільська лікарня відшкодує матері понад 2 млн гривень за смерть дитини через лікарську помилку

Тернопільський міськрайонний суд ухвалив важливе рішення у справі, яка сколихнула медичну спільноту та громадськість. Суд зобов’язав Тернопільську комунальну міську лікарню №2 відшкодувати матері 4-річного хлопчика понад 2 млн грн за моральну та матеріальну шкоду, спричинену лікарською помилкою, що призвела до смерті її дитини.

Трагедія, що розпочалась в червні 2018 року

Подія сталася 4 червня 2018 року, коли маленький Артем, 4-річний хлопчик, був доставлений до дитячої інфекційної лікарні в тяжкому стані. Лікар, яка чергувала, поставила неправильний діагноз — «гастроентеральна ферментопатія», замість правильного діагнозу — менінгіт. Відповідно, йому було призначене невідповідне лікування. Коли стан дитини погіршився, інший лікар також не змінив діагноз і не призначив необхідні аналізи, що призвело до того, що малий Артем не отримав належного лікування проти менінгіту.

Незважаючи на важкий стан хлопчика, лікарі не вжили належних заходів, і вночі стан дитини різко погіршився. Артем помер у реанімації від менінгіту, і це стало справжньою трагедією для його родини.

Експертизи підтвердили помилки медиків

Пізніше проведені експертизи підтвердили, що лікарські помилки та несвоєчасне надання медичної допомоги безпосередньо призвели до смерті хлопчика. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 140 КК України, і лікарям було пред’явлено обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення. Однак 6 листопада 2023 року Тернопільський міськрайонний суд закрив кримінальну справу через закінчення строків давності, звільнивши лікарів від кримінальної відповідальності на підставі статті 49 Кримінального кодексу України.

Цивільний позов та рішення суду

Після цього мати хлопчика звернулась до суду з позовом до Тернопільської комунальної міської лікарні №2 про відшкодування моральної та матеріальної шкоди. Вона вимагала компенсацію за втрату сина, зважаючи на біль і страждання, які вона пережила після трагедії.

28 липня 2025 року суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Т. І. Якімець повністю задовольнив цивільний позов матері хлопчика, зобов’язавши лікарню виплатити понад 2 млн гривень.

Суд послався на правові позиції Верховного Суду, зокрема, вказуючи на презумпцію вини медичних працівників у випадку, коли не спростована їхня відповідальність за заподіяння шкоди. Це означає, що лікарі та медичний заклад повинні довести свою невинуватість у завданні шкоди, якщо вона не була спростована під час судового процесу.

Моральна шкода та справедливий розмір компенсації

У своєму рішенні суд звернув увагу на те, що смерть малолітньої дитини є особливою трагедією, яка неможлива для компенсації матеріальним еквівалентом. Суд вважав, що розмір компенсації за моральну шкоду має визначатися з огляду на те, як потерпіла особа оцінює власний біль. У цій справі суд встановив, що неможливо оцінити біль від втрати дитини, але сума компенсації, яку встановив суд, була справедливою.

Матір хлопчика, яка представляла інтереси своєї дитини в суді, висловила подяку за підтримку. Вона зазначила, що це рішення є важливим етапом у відновленні справедливості, хоча й не зможе повернути їй сина. Разом із адвокатами вона готова продовжити боротьбу за права пацієнтів та за покращення медичних стандартів.

Презумпція вини в цивільному процесі

Ця справа продемонструвала, що, незважаючи на закриття кримінальної справи через строк давності, це не звільняє лікарів від цивільної відповідальності. У цивільному процесі діє презумпція вини, і лише лікарі можуть довести свою невинуватість, а не позивач, що підтвердили також правові позиції Верховного Суду України.

У цивільному процесі існує м’якший стандарт доказування — «баланс ймовірностей», на відміну від кримінального судочинства, де доказування має бути «поза розумним сумнівом». У цьому випадку, суд дійшов висновку, що лікарі не виконали свої професійні обов’язки і допустили серйозні помилки, що призвели до трагічних наслідків.

Що далі?

Це рішення суду ще може бути оскаржене в апеляційному суді та Верховному Суді. Однак мати хлопчика та її адвокати висловлюють сподівання, що справедливість буде відновлена, і вони продовжать відстоювати права пацієнтів на належну медичну допомогу та безпеку.

Інтереси матері дитини в суді представляв Керуючий партнер Адвокатського об’єднання «Самуляк та партнери» Володимир Янчишин, а позов підготувала адвокат Анастасія Німко. Разом вони працюють над тим, щоб покращити медичні стандарти та забезпечити реальну відповідальність медичних установ за їхні помилки.

Адвокати вважають, що ця справа важлива не лише для конкретної родини, а й для усієї медичної системи, оскільки вона підкреслює необхідність покращення стандартів надання медичних послуг в Україні та забезпечення реальної відповідальності медичних закладів за їхні помилки.