Тернопільщина в жалобі: загинув Захисник України Ігор Субтельний

Гримайлівська громада знову понесла непоправну втрату — у боях за Україну загинув наш земляк, Захисник України, навідник 2 кулеметного відділення кулеметного взводу 2 механізованого батальйону сержант Ігор Субтельний, народжений 02.05.1973 року, житель села Товсте.

27 жовтня 2024 року, поблизу населеного пункту Новоселидівка Донецької області, обірвалося життя мужнього українського Воїна. Хоча він вважався безвісти зниклим, надії рідних не збулися — Ігор віддав своє життя за рідну землю, нашу свободу та майбутнє. До останнього подиху, зі зброєю в руках, він стояв на захисті України.

Ми схиляємо голови в глибокій скорботі і висловлюємо щирі співчуття родині, близьким, друзям та бойовим побратимам. Нехай світла пам’ять про Героя Ігоря Субтельного живе вічно в серцях вдячних українців.