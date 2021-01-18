Подбираем вытяжку профессионально
Вытяжка на кухне по своей актуальности не уступает плите и холодильнику. Но ее выбор требует куда более скрупулезного подхода.
На что обратить внимание, подбирая вытяжку для пищеблока, мы выяснили у консультантов интернет-магазина бытовой техники “Eldorado”.
Какие бывают вытяжки
Главный отличительный признак – принцип действия. Вытяжки бывают:
- проточные. Отличный вариант для тех, кто часто готовит жирную и жареную пищу. Из-за высокой мощности они эффективно выдувают лишние запахи, заменяя их чистым воздухом с улицы. Подразумевают подключение к общедомовой вентиляционной шахте, поэтому сложны в установке;
- циркуляционные. Достаточно популярные вытяжки в Киеве, купить которые можно и с доставкой по Украине. Они не требуют подключения к шахте. Вместо выдувания наружу, очищают воздух с помощью фильтров. Установить такой вариант намного проще, но запахи останутся в помещении, а очистительные фильтры придется часто менять.
Вытяжки делятся в зависимости от местоположения:
- настенные – их устанавливают на стену или прямо в кухонную мебель непосредственно над варочной поверхностью. Учитывая, что они бывают телескопическими, такой вариант позволяет существенно сэкономить место;
- островные – располагаются в центре помещения, подходят для просторных кухонь или квартир-студий. Их монтаж самый дорогостоящий;
- угловые – из названия ясно, что монтируются в месте стыка стен.
Также тем, кто желает купить вытяжку на кухню https://eldorado.ua/hoods/c1039066/, следует знать о таком параметре, как тип конструкции:
- купольный – лучший вариант для эстетов. Приковывает взгляд интересным дизайном абсолютно не в ущерб функционалу и эффективности;
- скрытый – монтируется в кухонную мебель и экономит не только место, но и деньги;
- телескопический – та же скрытая вытяжка, но усовершенствованная движущимися механизмами, благодаря которым может выезжать и задвигаться обратно;
- Т-образный – представляет собой перевернутую букву “Т”. Требует крепления к широкому коробу;
- коробчатый – пользуется успехом у любителей минимализма.
На что обращать внимание при выборе
Помимо внешнего вида, выбирать нужно с учетом следующих рекомендаций:
- фильтры, а точнее их тип и количество;
- мощность и эффективность вентиляторов. Выбор зависит от площади помещения, в котором техника работает;
- тип панели управления. Она бывает сенсорной, слайдерной или кнопочной. Учитывая, что сама панель подвержена воздействию налета жира, лучший вариант сенсорные элементы управления;
- уровень шума – чем мощнее вытяжка, тем громче она работает. Поэтому важно выдержать правильную пропорцию, чтобы техника эффективно работала и не мешала находиться на кухне.
Руководствуясь этими параметрами, вы сможете подобрать лучшую модель с точки зрения цены и практичности.