Подбираем вытяжку профессионально

Вытяжка на кухне по своей актуальности не уступает плите и холодильнику. Но ее выбор требует куда более скрупулезного подхода.

На что обратить внимание, подбирая вытяжку для пищеблока, мы выяснили у консультантов интернет-магазина бытовой техники “Eldorado”.

Какие бывают вытяжки

Главный отличительный признак – принцип действия. Вытяжки бывают:

проточные. Отличный вариант для тех, кто часто готовит жирную и жареную пищу. Из-за высокой мощности они эффективно выдувают лишние запахи, заменяя их чистым воздухом с улицы. Подразумевают подключение к общедомовой вентиляционной шахте, поэтому сложны в установке;

циркуляционные. Достаточно популярные вытяжки в Киеве , купить которые можно и с доставкой по Украине. Они не требуют подключения к шахте. Вместо выдувания наружу, очищают воздух с помощью фильтров. Установить такой вариант намного проще, но запахи останутся в помещении, а очистительные фильтры придется часто менять.

Вытяжки делятся в зависимости от местоположения:

настенные – их устанавливают на стену или прямо в кухонную мебель непосредственно над варочной поверхностью. Учитывая, что они бывают телескопическими, такой вариант позволяет существенно сэкономить место;

островные – располагаются в центре помещения, подходят для просторных кухонь или квартир-студий. Их монтаж самый дорогостоящий;

угловые – из названия ясно, что монтируются в месте стыка стен.

Также тем, кто желает купить вытяжку на кухню https://eldorado.ua/hoods/c1039066/, следует знать о таком параметре, как тип конструкции:

купольны й – лучший вариант для эстетов. Приковывает взгляд интересным дизайном абсолютно не в ущерб функционалу и эффективности;

скрытый – монтируется в кухонную мебель и экономит не только место, но и деньги;

телескопический – та же скрытая вытяжка, но усовершенствованная движущимися механизмами, благодаря которым может выезжать и задвигаться обратно;

Т-образный – представляет собой перевернутую букву “Т”. Требует крепления к широкому коробу;

коробчатый – пользуется успехом у любителей минимализма.

На что обращать внимание при выборе

Помимо внешнего вида, выбирать нужно с учетом следующих рекомендаций:

фильтры, а точнее их тип и количество;

мощность и эффективность вентиляторов. Выбор зависит от площади помещения, в котором техника работает;

тип панели управления. Она бывает сенсорной, слайдерной или кнопочной. Учитывая, что сама панель подвержена воздействию налета жира, лучший вариант сенсорные элементы управления;

уровень шума – чем мощнее вытяжка, тем громче она работает. Поэтому важно выдержать правильную пропорцию, чтобы техника эффективно работала и не мешала находиться на кухне.

Руководствуясь этими параметрами, вы сможете подобрать лучшую модель с точки зрения цены и практичности.