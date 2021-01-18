Сфера послуг переходить на державну мову: хто та за яких умов говоритиме українською у Тернополі

Стаття 30 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», яка набуває чинності 16 січня 2021, говорить, що всі установи, які надають послуги, незалежно від форми власності, мають обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги українською мовою.

Відтепер українські клієнти отримують право на обслуговування державною мовою у супермаркетах, магазинах, онлайн-магазинах, у закладах харчування, в банках, аптеках, АЗС, вокзалі, в місцях проведення спортивних тренувань тощо. Лише на прохання клієнта його обслуговування може здійснюватися іншою мовою, прийнятною для обох сторін.

Такі вимоги стосуються не лише сфери торгівлі. Говорити державною повинні у місцях, де надаються соціальні та освітні послуги (у т.ч. гуртки і секції), медичне обслуговування тощо. Українською мовою має подаватися текст у цінниках, інструкціях, квитках, меню тощо. Ця інформація може також дублюватися й іншими мовами.

Слід зауважити, що працівники усіх сфер, які підпадають під дію закону мають повідомляти інформацію виключно українською, не дивлячись на іншомовне звернення. Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь повідомив у ЗМІ, що порушення права на отримання інформації чи послуг державною мовою може оскаржуватися.

Перш за все, ви можете вирішити ситуацію самостійно, попросивши працівника обслуговувати вас українською мовою. У разі відмови працівника, маєте право звернутись до керівництва закладу. Якщо цей варіант виявиться недієвим можете подати скаргу на ім’я Уповноваженого за адресою 01001, м. Київ, провулок Музейний, 12 або на електронну скриньку skarha@mova-ombudsman.gov.ua. Також можна заповнити відповідну форму на сайті Уповноваженого.