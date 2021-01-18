Кожен п’ятий чортків’янин не платить за вивезення сміття

Близько 20% жителів Чорткова, а це орієнтовно 1500 домогосподарств, не мають укладених договорів на вивезення твердих побутових відходів із КП «Чортківський комбінат комунальних підприємств». Це щомісячно завдає збитків підприємству в розмірі 70 тисяч гривень.

Станом на сьогодні у Чорткові є 6665 домогосподарств, які підписали договори на вивезення сміття із КП «Чортківський ККП», а інша частина людей нехтує укладенням договорів, викидаючи сміття у баки за рахунок інших. Також зауважимо, що договір на вивезення сміття мають лише 409 підприємців міста – це близько 80% від усіх.

За таких умов, коли серед жителів Чорткова немає відчуття спільної відповідальності за чистоту рідного міста, надзвичайно важко якісно та вчасно надавати послуги з вивезення сміття. Адже плата за послуги – це придбання сучасних сміттєвозів, сміттєвих контейнерів, будівництво сміттєвих майданчиків, придбання паливно-мастильних матеріалів, зрештою – це зарплата працівників комунального підприємства.

Кожен чортків’янин зобов’язаний підписати договір на вивезення сміття із «Чортківським КПП» (за адресою – вул. Заводська, 2). Для цього потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код та будинкову книгу.

Нагадуємо тариф на вивезення сміття з однієї особи в місяць:

в багатоповерховому будинку – 18,74 грн;

в приватному секторі (де неможливо впровадити систему індивідуальних баків) – 19,84 грн.

Також вкотре нагадуємо про те, що у Чорткові триває впровадження планово-подвірної системи збору сміття. Її суть полягає у тому, що люди платять лише за той об’єм сміття, котрий вони реально продукують. Ви самі вирішуєте, як часто до вас повинен приїжджати сміттєвоз – два чи чотири рази у місяць. Якщо у вас забиратимуть сміття один раз у тиждень (об’єм контейнера – 120 л), то за місяць вам доведеться заплатити 62,52 грн (зі всього приватного будинку). Якщо ви продукуєте значно менше сміття і вам вистачатиме вивезення раз у два тижні, відповідно ціна становитиме 31,26 грн.

Законодавство, котре регулює необхідність укладання договорів на вивезення сміття: відповідно до ч. 2. ст. 35-1 Закону України «Про відходи» власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі, джерел утворення побутових відходів укладають договори з виконавцем послуг з вивезення побутових відходів, здійснюють оплату послуг з поводження з побутовими відходами. До джерел утворення побутових відходів стаття 1 цього ж Закону відносить об’єкти, на яких утворюються побутові відходи (житлові будинки, підприємства, установи, організації та земельні ділянки); згідно з ч. 1 ст. 25 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», споживачі зобов’язані укласти договір про поводження з побутовими відходами з особою, визначеною у встановленому законодавством порядку.