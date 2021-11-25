Препарат Аэртал — эффективное обезболивающее средство

Боль называют сигнальным механизмом организма. Появившись впервые, она сообщает об острой патологии или нарушении нормальной работы затронутого органа. Во многих случаях боль тесно связана с воспалением, поскольку в механизме развития боли и воспаления участвуют одни и те же вещества — ферменты циклооксигеназы (ЦОГ) первого и второго типа. ЦОГ запускают каскад реакций, в ходе которых образуются простагландины. Они повышают чувствительность рецепторов, воспринимающих боль, к медиаторам боли (гистамину и брадикинину). В результате в участке, пораженном патологическим процессом, развиваются все симптомы воспаления: боль, отечность, покраснение, жар. Чтобы остановить каскад этих реакций, нужно заблокировать ЦОГ, и тогда выраженность воспаления и боли в очаге болезни снизится до минимума.

Именно так и работают нестероидные противовоспалительные средства (НПВС). В число их эффектов входит не только борьба с воспалением, но и обезболивание. Также эти лекарства оказывают жаропонижающее действие. Это позволяет применять их в любых ситуациях, которые требуют обезболивания, но чаще всего НПВС назначают пациентам ревматологического профиля. Один из таких препаратов — Аэртал. Он зарегистрирован на территории Украины и реализуется в аптеках в форме покрытых оболочкой таблеток и порошка для приготовления оральной суспензии, а также в форме крема для наружного использования.

Как работает препарат Аэртал?

В состав лекарства входит вещество ацеклофенак — соединение, обладающее высокой эффективностью и коротким периодом полувыведения. Ацеклофенак блокирует не только ЦОГ, но и ряд других веществ, отвечающих за развитие воспаления и сопутствующей ему боли. При приеме внутрь ацеклофенак быстро всасывается: его максимальная концентрация в плазме крови обнаруживается через 1-3 часа после приема. Наружная форма начинает действовать сразу же после нанесения на пораженные участки.

Обмен Аэртала в организме не меняется с возрастом, что позволяет назначать его в одинаковых дозах и молодым, и пожилым пациентам, а пища не влияет на биодоступность действующего вещества. Именно поэтому Аэртал рекомендуют принимать после еды: на всасываемость лекарства это не повлияет, но снизит вероятность развития побочных эффектов со стороны ЖКТ.

Аэртал рекомендован для использования в следующих случаях:

артриты (в том числе ревматоидный);

спондилоартриты (в том числе анкилозирующий);

периартриты;

внесуставные проявления ревматизма;

люмбаго;

зубная боль;

первичная дисменорея;

растяжения связок, сухожилий и мышц;

спортивные травмы.

Где купить Аэртал?

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