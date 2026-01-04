Три роки болю і вічної пам’яті: рятувальники вшанували подвиг Сергія Гоцуляка

Сьогодні, 4 січня, минає третя річниця з дня трагічної загибелі підполковника служби цивільного захисту Сергія Гоцуляка. Його життя обірвалося під час виконання бойового завдання з розмінування звільнених територій Харківщини.

Трагедія сталася в Ізюмському районі. Очищуючи українську землю від ворожих боєприпасів, Сергій отримав травми, несумісні з життям. До останнього подиху він залишався вірним Присязі та своєму обов’язку, ризикуючи собою заради безпеки інших.

Герої не вмирають — вони назавжди залишаються в наших серцях і пам’яті. Вже традиційно в цей скорботний день тернопільські рятувальники відвідали могилу побратима, щоб помолитися за його душу та вклонитися батькам, які виховали справжнього Героя.

Також колеги поклали квіти до меморіальної дошки, встановленої на фасаді школи, де навчався Сергій. Це місце стало символом пам’яті про його мужність для нових поколінь.

Вічна слава Герою! Спочивай з миром, побратиме.