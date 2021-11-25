Тернопільщина: за допущені порушення законодавства про працю до адмінвідповідальності притягнуто майже 100 роботодавців
Рішенням Тернопільського міськрайонного суду керівника підприємства притягнуто до адміністративної відповідальності за допущені порушення законодавства про працю та зобов’язано його сплатити штраф в користь держави.
Судове рішення прийнято за результатами розгляду матеріалів позапланового заходу державного контролю, проведеного інспекторами праці Управління Держпраці у серпні 2021 року.
У суді доведено, що роботодавець своєчасно не виплачував заробітну плату працівникам, а також – у день звільнення не провів остаточного розрахунку з 4-ма звільненими працівниками та не виплатив їм середнього заробітку за весь час затримки по день фактичного розрахунку.
Рішенням суду керівника підприємства визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення за частиною 1 статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення та накладено адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Загалом, упродовж 2021 року майже 100 роботодавців притягнуто до адміністративної відповідальності за допущені порушення трудового законодавства, за частиною 1 статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та накладено на них штраф на загальну суму майже 160 тис. грн.