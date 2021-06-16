Промислові ворота Hörmann. Надійний захист вашої території

Виробництво систем в’їзду та пропуску — головний напрям діяльності відомого німецького концерну Hörmann. Стрімкий зліт компанії почався в середині минулого століття зі створення інноваційної моделі воріт для гаража Berry. Інженерна новизна полягала в заміні традиційних двостулкових конструкцій щитовим полотном, яке піднімається автоматично і розташовується під стелею, залишаючи значну площу перед гаражем та всередині нього.

З тих часів асортимент виробів компанії істотно поповнився. Він охоплює різні види воріт (гаражних і промислових) та дверей (вхідних, міжкімнатних, гаражних, бічних та для підсобних приміщень), а також електроніку та автоматичні системи управління в’їздом. Ознайомитися з асортиментом товарів, що доступні для замовлення, можна за посиланням www.hormann.ua на сторінці офіційного представника компанії в Україні.

Види та особливості

Серед популярних позицій — ворота для промислового будівництва. Залежно від експлуатаційних вимог до об’єкта виробник пропонує кілька різновидів:

Промислові секційні . Завдяки різноманітності типів напрямних, компактності, великому діапазону ширини годяться для будь-яких об’єктів. Виготовляються зі сталі, алюмінію або поєднання металів. Гарантують високий ступінь безпеки та хорошу теплоізоляцію.

Швидкісні . Прозорі гнучкі або спіральні з гладкими профілями з алюмінію. Використовуються як перегородки для раціонального розподілу потоків пересування. Мінімальне навантаження на механічну частину конструкції забезпечує безшумну та тривалу роботу без зносу.

Рулонні ворота та решітки . Мають просту конструкцію, компактні та надійні. Рентабельне й економічно вигідне рішення для офісів та невеликих магазинів.

Ворота для колективних гаражів . Різноманіття конструктивних варіантів та мотивів дає змогу підібрати модель для гаражів як на 2, так і на 25 паркувальних місць. Надійні, безпечні у використанні. Забезпечують плавний хід навіть у разі інтенсивної експлуатації.

Маятникові ворота та гнучкі стрічкові завіси . Використовуються переважно на харчових або фармацевтичних фабриках. Відчиняються на ширину транспорту, що проїжджає. Це мінімізує перепади температур. Прозорий матеріал забезпечує хорошу видимість.

Ворота для спортзалів . Поставляються готовими до монтажу. Відповідають усім правилам безпечної експлуатації у навчальних закладах. Стійкі до ударів. Легкі в керуванні. Фіксуються в отворі врівень із внутрішньою стіною. Ні в якому стані не заходять у середину приміщення.

Вогнестійкі відкатні . Надійні, димонепроникні. Рекомендуються для встановлення у багатолюдних зонах для надійного захисту від диму та газів. Випускаються моделі з евакуаційними дверима.

Автоматичні відкатні. Вільнонесуча конструкція з міцних сталевих профілів. Поставляється заздалегідь змонтованою. Один збірний елемент забезпечує ширину відчинення 16 м. За умови монтування двох стулок, що відчиняються в різні боки, ворота дають отвір шириною 32 м. Прості в монтажі, зручні в управлінні та безпечні в експлуатації. Гарантують надійний захист від злому.