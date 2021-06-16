В Тернополі відкрили сучасний «Пляж» з «чорним» басейном, коктейлями та SPA

Сьогодні в Тернополі на вул. Гайовій, 34 відкрили «Пляж» – це Pool&SPA комплекс, в якому є басейни під відкритим небом, коктейлі та обіцяють “гарячі” вечірки.

Автори та власники проєкту – «Самогоннна Ресторація», яку заснував відомий в Тернополі ресторатор Михайло Гросуляк.

Власне, він і повідомив про відкриття на своїй сторінці у фейсбуці.

«Це не міраж! На вул. Гайовій, 34 в Тернополі сьогодні ми відкрили “Пляж” !Ура! Запрошую до нас!»,- написав Михайло Гросуляк.

До слова, уже відомі ціни за вхід та меню нового закладу.