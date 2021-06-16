У Бучачі не прийматимуть хворих на COVID-19: Національна служба здоров’я розірвала договір із лікарнею

У Бучачі більше не лікуватимуть хворих на коронавірусну хворобу COVID-19.

Національна служба здоров’я України розірвала договір з медзакладом. Про це розповіла очільниця Бучацької адміністрації у Facebook Олена Кравчук.

“В разі важкого перебігу хвороби ми всі змушені звертатись у лікарні Чорткова чи Тернополя. Так, я розумію, можливо на сьогодні це не дуже актуально, але у разі спалаху хвороби, думаю, отримати якісні послуги буде набагато важче”, – написала вона.

Олена Кравчук додала, що в Тернопільській області скоротили кількість лікарень для надання допомоги пацієнтам з ковідом. Спершу залишили три медзаклади, згодом збільшили до шести, додавши Заліщики, Чортків і ще одну в Тернополі. За її словами, Бучацька міська рада не подала жодного звернення в МОЗ щодо збереження ліцензії.

Водночас в бучацькій лікарні є усе необхідне обладнання для лікування “ковідних” хворих: кисневі концентратори, система киснепостачання, автоматичний імуноферментний аналізатор, апарати штучної вентиляції легень та ін.

“Незважаючи на те, що з боку влади немає жодної підтримки зараз, протягом минулого року силами лікарні, підприємців, меценатів та коштів з ковідного фонду, було закуплено дороге обладнання для максимальної допомоги хворим (з ковідного фонду було виділено 1200000. Дуже шкода, що такий ресурс вже є, а лікувати хворих на COVID-19 лікарня не може”, – додала Кравчук.