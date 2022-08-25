Смартфон нагрівається та зависає: що робити
Мабуть, у кожного в Тернополі траплялася ситуація, коли телефон раптово ставав гарячим та не реагував на будь-які дії з ним. Так він підказує, що відбуваються процеси, з якими система охолодження не може впоратися. Що робити, коли смартфон нагрівся та завис, ― дізнаєтеся зі статті.
Причини, які порушують функціонування телефона
Нагріватися та зависати ваш мобільний пристрій може через:
- зловмисне програмне забезпечення;
- неправильну роботу застосунків;
- завантаженість пам’яті;
- прямі сонячні промені та джерело тепла;
- інтенсивну роботу акумулятора;
- використання як мобільну точку доступу;
- зламані зарядний порт, кабель, батарею, розетку.
Якщо нещодавно ви переходили за посиланням чи встановлювали програму із невідомого джерела, смартфон може бути вражений вірусом. Зависання в процесі роботи із застосунком свідчить про проблеми з ним. Перевірте, скільки залишилося вільного місця в пам’яті, заберіть якомога далі від обігрівача чи сонця, дайте відпочити.
Якщо в процесі зарядки смартфон трохи нагрівається, ― це нормально. Але значне підвищення температури свідчить про проблеми. Спробуйте використати іншу розетку, зарядний кабель.
Як охолодити смартфон
Зазвичай усунути проблему допомагає знімання чохла, вимикання всіх процесів, що працюють у фоновому режимі, відпочинок для пристрою. Подолати вірус можна лише за допомогою спеціального програмного забезпечення. Неробочий застосунок варто видалити, а також звільнити місце в сховищі, позбувшись непотрібних файлів та програм.
Найдієвіший спосіб ― повністю вимкнути пристрій, покласти на рівну тверду поверхню кімнатної температури та залишити в такому стані на певний час. Поступове охолодження зменшує ризик порушень у роботі.
Сучасні смартфони мають нерозбірну конструкцію, тому не можна зняти акумулятор і пришвидшити зниження температури. Забезпечте якомога більший доступ свіжого повітря. На пляжі варто сховати гаджет у сумку чи загорнути в одяг, щоб захистити від нагрівання.
Не потрібно класти пристрій у холодильник. Вологе середовище в поєднанні з різким зниженням температури може вивести з ладу через створення конденсату та загрозу короткого замикання.
Не занурюйте девайс у воду. Хоча виробники стверджують, що чим вищі ціни смартфонів у Тернополі, тим більший мають захист. Проте ви ж не хочете змінити одну проблему на іншу.
Дехто вважає, що після раптового потрапляння телефона у воду потрібно просушити його біля джерела тепла. Це помилкова думка, тому що так можуть розплавитися контакти. Краще віднесіть до майстерні, там швидко повернуть робочий стан.
Часом смартфони трохи перегріваються, у цьому немає великої проблеми. Проте тривале та часте перебування в гарячому стані може спричинити вихід із ладу технічного складника. Тому намагайтеся не допускати таких ситуацій, користуйтеся телефоном правильно, і все буде гаразд.