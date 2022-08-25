Смартфон нагрівається та зависає: що робити

Мабуть, у кожного в Тернополі траплялася ситуація, коли телефон раптово ставав гарячим та не реагував на будь-які дії з ним. Так він підказує, що відбуваються процеси, з якими система охолодження не може впоратися. Що робити, коли смартфон нагрівся та завис, ― дізнаєтеся зі статті.

Причини, які порушують функціонування телефона

Нагріватися та зависати ваш мобільний пристрій може через:

зловмисне програмне забезпечення;

неправильну роботу застосунків;

завантаженість пам’яті;

прямі сонячні промені та джерело тепла;

інтенсивну роботу акумулятора;

використання як мобільну точку доступу;

зламані зарядний порт, кабель, батарею, розетку.

Якщо нещодавно ви переходили за посиланням чи встановлювали програму із невідомого джерела, смартфон може бути вражений вірусом. Зависання в процесі роботи із застосунком свідчить про проблеми з ним. Перевірте, скільки залишилося вільного місця в пам’яті, заберіть якомога далі від обігрівача чи сонця, дайте відпочити.

Якщо в процесі зарядки смартфон трохи нагрівається, ― це нормально. Але значне підвищення температури свідчить про проблеми. Спробуйте використати іншу розетку, зарядний кабель.

Як охолодити смартфон

Зазвичай усунути проблему допомагає знімання чохла, вимикання всіх процесів, що працюють у фоновому режимі, відпочинок для пристрою. Подолати вірус можна лише за допомогою спеціального програмного забезпечення. Неробочий застосунок варто видалити, а також звільнити місце в сховищі, позбувшись непотрібних файлів та програм.

Найдієвіший спосіб ― повністю вимкнути пристрій, покласти на рівну тверду поверхню кімнатної температури та залишити в такому стані на певний час. Поступове охолодження зменшує ризик порушень у роботі.

Сучасні смартфони мають нерозбірну конструкцію, тому не можна зняти акумулятор і пришвидшити зниження температури. Забезпечте якомога більший доступ свіжого повітря. На пляжі варто сховати гаджет у сумку чи загорнути в одяг, щоб захистити від нагрівання.

Не потрібно класти пристрій у холодильник. Вологе середовище в поєднанні з різким зниженням температури може вивести з ладу через створення конденсату та загрозу короткого замикання.

Не занурюйте девайс у воду. Хоча виробники стверджують, що чим вищі ціни смартфонів у Тернополі, тим більший мають захист. Проте ви ж не хочете змінити одну проблему на іншу.

Дехто вважає, що після раптового потрапляння телефона у воду потрібно просушити його біля джерела тепла. Це помилкова думка, тому що так можуть розплавитися контакти. Краще віднесіть до майстерні, там швидко повернуть робочий стан.

Часом смартфони трохи перегріваються, у цьому немає великої проблеми. Проте тривале та часте перебування в гарячому стані може спричинити вихід із ладу технічного складника. Тому намагайтеся не допускати таких ситуацій, користуйтеся телефоном правильно, і все буде гаразд.