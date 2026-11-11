На Тернопільщині тимчасово заборонили відвідувати ліси: за порушення загрожує відповідальність

На Тернопільщині діє тимчасова заборона на відвідування лісів та в’їзд до них механічних транспортних засобів. Обмеження запроваджують у період встановлення IV та V класів пожежної небезпеки.

Про це повідомляють із посиланням на розпорядження начальника Тернопільської обласної військової адміністрації від 10 березня 2026 року № 127/01.02-01.

Заборона пов’язана із сухою погодою, високим рівнем пожежної небезпеки та дією воєнного стану.

Зокрема, жителям і гостям області заборонено:

відвідувати лісові масиви;

заїжджати до лісів механічними транспортними засобами, крім транзитних доріг.

Виняток становлять транспортні засоби, які використовують для потреб лісового та мисливського господарства, забезпечення оборони держави, громадської безпеки та правопорядку, роботи природоохоронних і правоохоронних органів, а також ліквідації пожеж та інших надзвичайних ситуацій.

За порушення встановленої заборони передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

Жителів і гостей Тернопільщини закликають дотримуватися правил пожежної безпеки та не відвідувати ліси під час дії обмежень.