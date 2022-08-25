Тернопільська військова адміністрація не давала дозволу на масові заходи в Почаївській лаврі

26 липня Тернопільська обласна військова адміністрація відправила на релігійні організації протокол щодо погодження з ними проведення масових заходів.

Цей протокол був доведений релігійним організаціям, поліції, рятувальникам та військовим. Рішення ради з обмеженим доступом, воно доводиться до відома в обов’язковому порядку тим, кого він стосується.

У рішенні Ради оборони йдеться, про те, що з метою збереження життя і здоров’я громадян під час воєнного стану, існує необхідність перед проведенням релігійних обрядів, за участі значної кількості вірян:

«З метою належної підготовки до забезпечення публічної безпеки, керівникам релігійних організацій завчасно інформувати обласну військову адміністрацію та ГУНП в Тернопільській області про наміри проведення релігійних обрядів зі значною кількістю учасників».

Почаївська Успенська лавра не зверталась до Тернопільської військової адміністрації про дозвіл на проведення релігійних обрядів зі значною кількістю учасників;

Ми дякуємо греко-католицькій церкві, що дослухалася до прохань військово-цивільної адміністрації і провела щорічну Всеукраїнську прощу у спрощеному форматі з меншою кількістю вірян. І нам прикро, що попри і так складну ситуацію всередині країни, прихожани та свяженнослужителі МП ще більше її ускладнюють, ігноруючи вказівку Ради оборони обмежити масові заходи- зазначив начальник військової адміністрації Володимир Труш.

Під час здійснення релігійних обрядів уникати організованого пересування, пішки чи автомобільним транспортом (групами, колонами, ходою), не допускати скупчення груп населення в тому числі на прилеглій до культових споруд території. Релігійні обряди зі значною кількістю учасників проводити виключно в середині культових споруд та припиняти під час отримання сигналу «повітряна тривога».