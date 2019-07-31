Связанный чай – красивее не придумаешь

Связанный чай однозначно входит в список самых прекрасных разновидностей этого напитка. Миниатюрный шарик из неприметных чайных листьев раскрывается в заварнике красочным пышным цветком. Это стоит увидеть! В статье расскажем, как китайские мастера создают удивительные композиции и как правильно заварить чай цветок.

Каким бывает связанный чай

Чаще всего сочетания создают с зеленым чаем. Из-за слабой ферментации листья остаются гибкими и их проще закрепить в определенную форму. Композиции бывают разными, взгляните на варианты здесь https://taetea.com.ua/svyazannyj-chaj/, но китайский чай цветок всегда с бутоном внутри.

Чаще всего чаю придают форму шара, он в Поднебесной считается символом любви – идеальный вариант для романтичных чаепитий. Бывает в форме корзинки, кольца, боченка, фигур животных.

Как делают связанный чай

Чтобы создать восхитительный чай, цветок лотоса, жасмина, османтуса, хризантемы, пиона, лилии, крошечный розовый или другой бутон помещают вовнутрь зеленого чая. Процесс выглядит примерно так:

Мастер сортирует чайные листья, раскладывая их по размеру. Затем делает пучки.

Вовнутрь помещает высушенный цветок.

Придает композиции форму и скрепляет ее шелковой нитью.

Шарик заворачивают во влажную ткань и сушат в печи.

Так чай делали еще со времен императоров, тогда его называли демонстрационным. Изготовлением занимаются в нескольких китайских провинциях. После этого красивый чай с цветком внутри отправляют в разные страны.

Связанный чай для красоты и пользы

Китайский зеленый чай полезен, а цветок обогащает его ценными свойствами. Аромат помогает справиться с плохим настроением, мощный заряд витаминов, антиоксидантов и аминокислот оздоравливает организм.

Связанный чай укрепляет иммунитет, помогает сохранить здоровье сосудов, улучшает пищеварение, гармонизирует нервную систему, женщинам поможет сберечь красоту и молодость. Доказано, что зеленый чай ускоряет метаболизм и расщепление жиров, на него стоит обратить внимание людям, которые хотят похудеть.

Как заварить чай цветок

Несмотря на пользу, главная прелесть связанного чая в красоте. Поэтому советуем заваривать его в прозрачной посуде – стеклянном чайнике, типоде или обычном бокале. Сможете любоваться неповторимым зрелищем.

Один шарик можно заваривать проливами примерно 5 раз, этого хватит на чаепитие в компании. Старайтесь не повредить композицию горячей струей и не передерживайте чай, чтобы не появилась горечь.

Через несколько секунд чайные листья начнут раскрываться, затем появится цветок. Часто вязальщики соединяют в одной композиции несколько бутонов, скрепляют их цепочкой, аркой или сердцем.

Что будет внутри вашего связанного чая – всегда загадка. Двух абсолютно одинаковых композиций нет и при заваривании будете любоваться маленьким волшебством.