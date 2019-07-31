Ректор тернопільського університету проводить літо в Китаї (Фото)
Ректор Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка Богдан Буяк розповів на своїй сторінці в Facebook про відрядження в Азію. Там ректор бере участь у семінарі 20 ректорів педагогічних університетів євро-азіатського регіону.
- Щирі вітання усім тепер вже з Пекіну, адже вже сьогодні в партнерському нам Шенянському педагогічному університеті розпочинає роботу трьохтижневий Семінар 20 ректорів педагогічних університетів євро азіатського регіону! – пише Bogdan Buyak. – Вдячний за надану можливість нашим китайським партнерам! Адже китайська тематика, як і футбол))) є пріоритетною для Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка! І наступного навчального року у Вас буде нагода в цьому переконатися…) Ми Найкращі! А Ви з Нами?) P.S.Користуючись нагодою, хотів би подякувати за шалену підтримку нашої футбольної команди #ТНПУ «Тернопіль-Педуніверситет»!