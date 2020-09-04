Ткани для домашнего текстиля – основа современного интерьера
Атмосфера каждого дома – уникальна и неповторима. Комфорт в помещении обеспечивают не только удачно подобранная мебель и покрытия стен, но и качественные текстильные изделия. Домашний текстиль играет огромную роль при создании уюта, он оживляет интерьер, придает свежести и дополняет стиль помещения.
Если ремонт пока не планируется, а хочется новых нот в доме, смените шторы и тюль либо обивку мебели. А уж скатерти, покрывала, подушки, постельное белье и прочие милые тканевые аксессуары можно менять хоть каждый день, придавая своему помещению неповторимую атмосферу.
Выбирая, какую купить ткань для домашнего текстиля, специалисты-дизайнеры интерьера советуют изначально выбрать стилевое оформление помещения, его назначение и цветовые решения. Спальню лучше оформлять в пастельных сдержанных тонах, для гостиной возможна дорогая отделка и солидные материалы, а кухню как нельзя лучше освежит легкий стиль с позитивными растительными либо геометрическими орнаментами.
Материалы для спальни
Говоря об интерьере спальни, мы подразумеваем уютную обстановку, в которой можно расслабиться и отдохнуть. Главными помощниками при создании необходимой атмосферы станут качественные натуральные материалы, из которых пошито постельное белье, подобранное в соответствующей цветовой гамме.
Основные требования к постельному текстилю:
- Натуральный состав. Искусственные волокна могут вызывать раздражение либо аллергию, поэтому выбирайте ткани из натуральных волокон, таких как хлопок, лен, либо с низким процентом искусственных добавок. Последние позволяют изделию растягиваться и меньше сминаться.
- Износостойкость. Постельное белье подвергается большому количеству стирок и глажек, то есть частому воздействию воды и высоких температур. Стойкость цвета — это показатель качества. Белье не должно линять.
- Прочность ткани. Поскольку белье покупается надолго и эксплуатируется интенсивно, оно должно быть крепким.
Также материал должен быть прост в уходе. Его придется часто стирать, выводить из него пятна и гладить, поэтому важно, чтобы оно не порвалось после первой же стирки.
Лучшие ткани для пошива белья
Различные наименования полотен отличаются по свойствам, внешнему виду и фактурой, а также цветовыми вариациями. Наиболее востребованы в быту:
- Бязь. Полностью натуральна, гипоаллергенна, состоит из хлопка. Имеет долгий срок эксплуатации, так как структура плетения полотна обладает достаточной жесткостью и плотностью.
- Ситец. Это тоже 100% хлопок. В отличие от бязи — легкий и мягкий, так как структура полотна достаточно рыхлая.
- Ранфорс. Соединил в себе качества бязи и ситца благодаря особым технологиям производства. Эта хлопковая материя прочная и в то же время тонкая, внешний вид ее остается презентабельным даже после долгого срока эксплуатации.
- Фланель. Идеальна для холодного времени года. Приятная на ощупь, мягкая, с небольшим начесом. Хорошо удерживает тепло. Производится из высококачественного 100% хлопка разных видов. Используется также при пошиве пеленок и пижам, халатов.
- Сатин. Подходит для теплых дней, так как на ощупь «прохладный» с характерным глянцевым блеском. Содержит примеси из шерсти, полиэстера, хлопка, шелка.
- Шелк. Натуральный по составу материал, имеет прохладную поверхность, скользит. Дороже других тканей.
Вы всегда можете купить ткань для домашнего текстиля самостоятельно и сшить из него постельный комплект или же заказать уже готовое изделие.
Кухонные текстильные аксессуары
Конечно, при выборе обязательно стоит учитывать цвет, орнамент или рисунок. Текстиль должен сочетаться с кухонным интерьером. Это касается не только штор и скатертей, но и полотенец, фартуков, прихваток. Для штор хороши как натуральные ткани, так и с добавлением синтетики. Мелкие изделия предпочтительны из натуральных составляющих.
Универсальный домашний текстиль на выбор
Ассортимент предметов домашнего обихода из текстиля велик. Это покрывала, обивка мебели шторы, пледы, подушки и прочие предметы, которые используются в различных помещениях дома и могут иметь как практическое, так и декоративное предназначение. Ткани для текстиля могут использоваться самые разнообразные: как натуральные, так и полностью искусственные, включая мех, бархат, кожу и менее распространенные варианты.
Каким бы сложным и напряженным не выдался день, но, придя домой, вы всегда сможете отдохнуть уютно в окружении красивых вещей благодаря правильно подобранному домашнему текстилю во всех его проявлениях.