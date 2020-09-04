Ткани для домашнего текстиля – основа современного интерьера

Атмосфера каждого дома – уникальна и неповторима. Комфорт в помещении обеспечивают не только удачно подобранная мебель и покрытия стен, но и качественные текстильные изделия. Домашний текстиль играет огромную роль при создании уюта, он оживляет интерьер, придает свежести и дополняет стиль помещения.

Если ремонт пока не планируется, а хочется новых нот в доме, смените шторы и тюль либо обивку мебели. А уж скатерти, покрывала, подушки, постельное белье и прочие милые тканевые аксессуары можно менять хоть каждый день, придавая своему помещению неповторимую атмосферу.

Выбирая, какую купить ткань для домашнего текстиля, специалисты-дизайнеры интерьера советуют изначально выбрать стилевое оформление помещения, его назначение и цветовые решения. Спальню лучше оформлять в пастельных сдержанных тонах, для гостиной возможна дорогая отделка и солидные материалы, а кухню как нельзя лучше освежит легкий стиль с позитивными растительными либо геометрическими орнаментами.

Материалы для спальни

Говоря об интерьере спальни, мы подразумеваем уютную обстановку, в которой можно расслабиться и отдохнуть. Главными помощниками при создании необходимой атмосферы станут качественные натуральные материалы, из которых пошито постельное белье, подобранное в соответствующей цветовой гамме.

Основные требования к постельному текстилю:

Натуральный состав. Искусственные волокна могут вызывать раздражение либо аллергию, поэтому выбирайте ткани из натуральных волокон, таких как хлопок, лен, либо с низким процентом искусственных добавок. Последние позволяют изделию растягиваться и меньше сминаться. Износостойкость. Постельное белье подвергается большому количеству стирок и глажек, то есть частому воздействию воды и высоких температур. Стойкость цвета — это показатель качества. Белье не должно линять. Прочность ткани. Поскольку белье покупается надолго и эксплуатируется интенсивно, оно должно быть крепким.

Также материал должен быть прост в уходе. Его придется часто стирать, выводить из него пятна и гладить, поэтому важно, чтобы оно не порвалось после первой же стирки.

Лучшие ткани для пошива белья

Различные наименования полотен отличаются по свойствам, внешнему виду и фактурой, а также цветовыми вариациями. Наиболее востребованы в быту:

Бязь. Полностью натуральна, гипоаллергенна, состоит из хлопка. Имеет долгий срок эксплуатации, так как структура плетения полотна обладает достаточной жесткостью и плотностью. Ситец. Это тоже 100% хлопок. В отличие от бязи — легкий и мягкий, так как структура полотна достаточно рыхлая. Ранфорс. Соединил в себе качества бязи и ситца благодаря особым технологиям производства. Эта хлопковая материя прочная и в то же время тонкая, внешний вид ее остается презентабельным даже после долгого срока эксплуатации. Фланель. Идеальна для холодного времени года. Приятная на ощупь, мягкая, с небольшим начесом. Хорошо удерживает тепло. Производится из высококачественного 100% хлопка разных видов. Используется также при пошиве пеленок и пижам, халатов. Сатин. Подходит для теплых дней, так как на ощупь «прохладный» с характерным глянцевым блеском. Содержит примеси из шерсти, полиэстера, хлопка, шелка. Шелк. Натуральный по составу материал, имеет прохладную поверхность, скользит. Дороже других тканей.

Вы всегда можете купить ткань для домашнего текстиля самостоятельно и сшить из него постельный комплект или же заказать уже готовое изделие.

Кухонные текстильные аксессуары

Конечно, при выборе обязательно стоит учитывать цвет, орнамент или рисунок. Текстиль должен сочетаться с кухонным интерьером. Это касается не только штор и скатертей, но и полотенец, фартуков, прихваток. Для штор хороши как натуральные ткани, так и с добавлением синтетики. Мелкие изделия предпочтительны из натуральных составляющих.

Универсальный домашний текстиль на выбор

Ассортимент предметов домашнего обихода из текстиля велик. Это покрывала, обивка мебели шторы, пледы, подушки и прочие предметы, которые используются в различных помещениях дома и могут иметь как практическое, так и декоративное предназначение. Ткани для текстиля могут использоваться самые разнообразные: как натуральные, так и полностью искусственные, включая мех, бархат, кожу и менее распространенные варианты.

Каким бы сложным и напряженным не выдался день, но, придя домой, вы всегда сможете отдохнуть уютно в окружении красивых вещей благодаря правильно подобранному домашнему текстилю во всех его проявлениях.