Как выбрать ортопедический диван

Хозяева малогабаритных квартир и комнат-студий часто отказываются от кроватей и используют под спальное место диваны. Специалисты считают, что качественный ортопедический диван – это практичная и грамотная замена обычной кровати.

Сохраняя все полезные свойства ортопедической мебели, он обладает рядом преимуществ перед привычной для многих кроватью с матрасом. Купить его несложно, однако, чтобы не ошибиться с выбором, следует учесть ряд факторов.

Выбираем под себя

Покупая любую мебель, мы рассчитываем на ее долгий срок службы и сохранение достойного внешнего вида. Особенно важны эти критерии для мягкой мебели, которая испытывает повышенные нагрузки при эксплуатации.

Рассмотрим, по каким правилам следует выбирать диван в качестве спального места:

Возраст. В каждой возрастной категории есть свои особенности, требующие тщательного подбора спального места. Людям до 25 лет, у которых еще не завершилось формирование позвоночника, подойдут изделия с основанием средней и высокой жесткости. После 50 лет стоит брать диваны с мягким спальным местом, чтобы не создать проблему с межпозвонковыми дисками. Вес тела. При массе тела 60-90 кг выбирают модели с полужесткими матрасами. Если человек страдает избыточным весом, за 100 кг, ему подойдет изделие с усиленным пружинным блоком или наполнитель из кокосовой койры. Они спокойно выдерживают повышенную нагрузку. Длина и ширина. Для комфортного расположения на диване длина спального места должна быть больше роста человека на 30 см. Минимальная ширина на одного человека – 70 см.

Если вы любите спать на просторном ложе, выбирайте диван ортопедический с увеличенной шириной спального места. В интернет-магазине MatroLuxe имеется широкий ассортимент ортопедических диванов различных габаритов, от компактных детских, до роскошных двуспальных моделей.

Конструктивные особенности

Определившись с размерами изделия и степенью жесткости наполнителя дивана, перейдем к выбору модели по конструктивным особенностям.

На что следует обратить внимание:

Тип раскладного механизма. По мнению специалистов самыми удобными и практичными раскладывающимися системами являются «дельфин» и «еврокнижка». Они выдерживают большое количество раскладываний, что важно при ежедневном использовании изделия. Система «дельфин» часто применяется в угловых диванах.

Материал каркаса. Оптимальный вариант по сроку службы и прочности – натуральное дерево. Металлическая конструкция прочна, но издает неприятные звуки. Комбинированный каркас из ламинированной ДСП и металлических деталей доступен по цене, но требует аккуратного обращения.

Материал обивки. Лучший вариант – ткань из натуральных волокон. Подойдет и практичный искусственный материал, главное, чтобы он не скользил, обладал гипоаллергенными свойствами и был устойчив к истиранию.

Наполнитель или пружинный блок. Хороший ортопедический диван оснащается пружинным блоком, который обеспечивает правильное положение тела во время сна. В качестве дополнительного наполнителя может быть использован ППУ.

Опора под матрас. Желательно, чтобы она состояла из прочных поперечных перекладин выгнутой формы. Они создают пружинящий эффект и поддерживают ортопедические свойства матраса.

Дополнительные опции

Поскольку вы приобретаете изделие для ежедневного использования в качестве спального места, оно должно обладать повышенным комфортом со всех сторон. Для этого диван с ортопедическим матрасом оснащается ящиком для белья. Конструкция подлокотников также влияет на качество сна. Кроме того, в них могут быть предусмотрены открытые полки или встроенные ящики для хранения.

Дизайн модели не влияет на ее эксплуатационные свойства, но дает владельцу чувство морального удовлетворения. Когда диван органично вписывается в интерьер, его расцветка радует глаз, то и сон на нем доставляет удовольствие.

Грамотная покупка

Если есть возможность посетить стационарный магазин, обязательно присядьте на диване. Проверьте свои ощущения, обратите внимание на качество обивки и отделки, посмотрите стыки. Убедитесь, что вас все устраивает, и только тогда совершайте покупку.

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Подводя итоги, можно сказать, что лучший диван с ортопедическим матрасом – это быстро раскладывающееся изделие с надежным механизмом трансформации и правильной степенью жесткости. Ночной отдых на такой мебели будет комфортным и полезным.

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