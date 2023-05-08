Цены на аппарат для лазерной эпиляции и лазер для удаления татуажа

Аппаратная косметология постепенно приходит на смену традиционным болезненным методам удаления татуировок с помощью ремувера. Клиенты косметологических кабинетов предпочитают комфорт, отсутствие болезненных ощущений и реабилитационного периода. Это же справедливо и для случаев удаления волос с помощью аппаратных методов. Купить лазер для удаления татуировок и аппараты лазерной эпиляции в Украине можно в компании «Праймлазер», которая производит и отправляет оборудование в Киев, Харьков, Запорожье и другие города.

Цена на неодимовый лазер для удаления тату

Стоимость техники зависит от типа применяемой технологии, мощности, ширины импульса и других факторов. Стандартом в этой сфере является неодимовый лазер для выведения татуировок, который можно приобрести по цене от 117 тысяч гривен за компактную машинку и от 748 тысяч за стационарную модель. YAG-лазер для удаления тату можно приобрести в рассрочку, что дает возможность сократить стартовые инвестиции в современное оборудование. Оно подойдет не только для борьбы с татуировками, но и для следующих целей:

выведение татуажа;

удаление купероза;

карбоновый пилинг.

Лазеры для удаления татуажа можно заказать с доставкой в любой город (Днепр, Львов, Одесса и пр.). Такая покупка станет хорошим капиталовложением в развитие бизнеса, поскольку услуга становится все более популярной.

Сколько стоят диодные лазеры для эпиляции?

Аппаратура для борьбы с волосяным покровом в нежелательных местах выпускается в разных конструктивных исполнениях, что влияет на цены на аппарат для лазерной эпиляции:

одноволновой диодный VCSEL-прибор подойдет для обслуживания основной клиентской базы и обойдется от 296 тысяч гривен;

трехволновое оборудование для лазерной эпиляции расширяет возможности косметолога практически на все фототипы кожи (включая светлые волосы) и стоит от 444 тыс. грн;

ЭЛОС-устройства, работающие методом фотоэпиляции (Elight и SHR-режимы), стоят от 261 тыс. грн.

На финансовые вложения в оборудование также будет влиять его мощность, время работы в непрерывном режиме и другие факторы. В рейтинге моделей Primelaser представлены недорогие портативные модели от 600 Вт, позволяющие работать в периодическом режиме с остановкой на охлаждение прибора. Для салонов с непрерывным потоком клиентов подойдут премиальные устройства в стационарном корпусе с мощной системой охлаждения манипулы, которая хорошо справляется со своими функциями в течение всего дня.

Как лучше купить аппарат для лазерного удаления волос (Украина)

Чтобы заказать систем выведения тату или купить аппарат лазерной эпиляции в Киеве, достаточно подобрать подходящее устройство в линейке продукции на сайте Primelaser и сделать заказ онлайн. Производитель предлагает недорогие системы для начинающих мастеров, которые только собираются войти в косметологический сегмент, и предлагает мощные профессиональные модели для крупного бизнеса. Покупатель может взять технику в кредит или сразу оплатить всю сумму. Отгрузка приборов возможна по схеме самовывоза или бесплатной адресной доставкой транспортной компанией.

Дополнительно к поставкам оборудования производитель организует бесплатные курсы обучения, которые позволят за 1-2 дня освоить методику работы на приборе. Будущие операторы учатся обслуживать лазерный аппарат для удаления волос или тату, изучают технику безопасности и основы оказания услуг для разных категорий пациентов. Квалификация специалиста подтверждается сертификатом.