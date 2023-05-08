Одразу п’ятеро мешканців Тернопільщини постраждали від псевдо-друзів

Все більше працівники поліції документують нові факти шахрайств вчинених щодо мешканців області. Потерпілі повідомляють, що невідомі під різними приводами привласнюють їх готівку, при цьому діють від імені приятелів.

Від такого роду злочину потерпіло одразу п’ятеро мешканців Тернопільщини. В різних соціальних мережах їм надходили повідомлення від знайомих. Автори дописів просили позичити гроші для вирішення різних проблем. За версією аферистів, кошти вони обіцяли в найкоротші строки повернути. Громадяни без роздумів здійснювали транзакції, однак через певний проміжок часу усвідомлювали, що потерпіли від рук аферистів. Сума завданих збитків сягнула більше 50 000 гривень.

Відомості про події працівники поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України.

Поліцейські радять у разі отримання такого повідомлення зателефонувати цій людині і запитати про надсилання подібного прохання. Водночас для уникнення проблем із шахраями необхідно :

не надавати особистої інформації на незнайомих сайтах, що стосується паспортних і платіжних даних, номеру телефона, логінів тощо;

не робити великих передоплат при покупці в інтернет-магазинах та використовувати післяплату;

не користуватися підозрілими сервісами або пропозиціями інших людей, зокрема, щодо швидкого заробітку або кредитів;

перевіряти прохання про матеріальну допомогу, навіть якщо вони надходять з акаунтів знайомих людей.

встановлювати подвійну аутентифікацію на месенджерах;

в разі підозри щодо зламу сторінки – припиняти всі сесії месенджера на всіх пристроях через налаштування.

Якщо ви все-таки потерпіли від рук аферистів, не зволікайте, телефонуйте в поліцію.