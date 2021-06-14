Як безпечно переказати гроші дитині-студенту за кордон?

Цим питанням задаються багато батьків, відправляючи дітей на навчання за кордон. На щастя, сьогодні є безліч можливостей для вирішення поставленого завдання. По-перше, відправник і одержувач можуть оформити пластикові карти одного банку-емітента. У цьому випадку грошові перекази виявляться для них максимально вигідними, адже будуть проводитися при мінімальних комісіях.

По-друге, пластикові карти можуть бути емітовані навіть різними банками. І якщо вони обслуговуються в рамках популярних платіжних систем – VISA, MasterCard та ін. – то міжнародні перекази теж не стануть проблемою. Правда, в подібних випадках комісії будуть більшими.

По-третє, можна частково або взагалі обходитися без банку. І для цього використовуються системи грошових переказів. До числа світових лідерів входить Western Union. Відділення компанії знаходяться в десятках країн по всьому світу. І для відправки або отримання грошей сторонам не потрібні рахунки в банках – операції проводяться всередині самої системи переказів (на її рахунках).

З банком чи без?

Відправити і отримати переказ коштів через Вестерн Юніон можна безпосередньо в касових пунктах прийому-видачі грошей. В такому випадку можна обійтися без банку. Незручність тут в тому, що доводиться шукати найближче відділення Western Union. У великому місті це не викликає труднощів. Але філіями компанії точно не забиті вулиці кожного селища.

З іншого боку, і банківські відділення знаходяться тільки в більш-менш урбанізованих центрах. Однак тут є важливий момент:

Сучасні фінінститути відкривають доступ до онлайн-банкінгу. Це дозволяє здійснювати різні фінансові операції (включаючи перекази) через інтернет.

Це дозволяє здійснювати різні фінансові операції (включаючи перекази) через інтернет. Доступ до онлайн-банкінгу забезпечує мобільність. І тому зробити переказ через Вестерн Юніон можна з рахунку (в тому числі, карткового) в банку, навіть не відвідуючи його відділення. Те ж саме стосується і отримання грошей.

Виходить, банківська установа може виступати своєрідним каталізатором угоди – сервісом, який її «упаковує». Це позбавляє відправника або одержувача необхідності шукати пункт прийому-видачі грошей саме системи Western Union. Правда, будь-який партнер в угоді повинен отримувати вигоду. І банк її отримує у вигляді доходів від комісії або конвертації валюти.

А є банки, які зовсім не стягують жодних комісій за переклади. Для таких вигода від їх обслуговування виражається в репутаційних (ділових) переваги. Робота з безліччю платіжних систем і статусності (солідності) фінустанові додає, і утримує велику аудиторію клієнтів.

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