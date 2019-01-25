У краєзнавчий музей в Чорткові шукають директора

Управління культури, релігії та туризму Чортківської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади – директора Чортківського міського комунального краєзнавчого музею.

ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТА НА ПОСАДУ:

громадянство України;

володіння державною мовою;

освіта вища, відповідного професійного спрямування;

досвід роботи на керівних посадах в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності не менше трьох років;

Документи для участі у конкурсі подаються особисто упродовж 30 днів з 23.01.2019 року до 22.02.2019 року, за адресою: м. Чортків, Тернопільська область, вул. Шевченка, 21.

Для більш детальної інформації звертатись в управління культури, релігії та туризму Чортківської міської ради, кабінет № 15, за телефоном:(03552) 2-38-37.