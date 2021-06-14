Зачем нужен рейтинг казино в Украине и как он составляется

Если совсем недавно любителям азартных развлечений, проживающим в Украине, было доступно немного игровых площадок, сегодня спрос на них значительно возрос. Объясняется это развитием информационных технологий и ниши игровой индустрии в стране. Все больше игровых клубов появляется во Всемирной сети, привлекающих посетителей играть на реальные деньги. Для этого им рекомендуется познакомиться с ТОП онлайн казино и выбрать из списка заведение, которому они отдадут предпочтение. Например, одним из таких является Фреш казино, которому доверяют многие геймеры из Украины.

На основании каких показателей составляется рейтинг онлайн казино Украины

Базой для составления рейтинга онлайн казино являются 2 показателя: посещаемость клиентами сайта и отзывам, которые оставляют геймеры на страницах интернета. Эти данные доступны для всех желающих. Одновременно с этим эксперты учитывают и другие критерии, которые помогают составить объективный рейтинг казино:

оценку дизайна и музыкальное сопровождение;

программу лояльности;

разделы с играми;

интерфейс основного ресурса;

наличие бонусов, акций, турниров;

возможность использовать посетителям режим Демо;

наличие резервных копий основного ресурса;

используемые платежные системы для вывода средств и пополнения баланса;

четко прописанные правила клуба;

эффективность работы службы поддержки.

Все эти пункты оказывают влияние на рейтинг казино Украины и вносят определенные коррективы. Именно поэтому при выборе заведения рекомендуется учитывать мнение специалистов и игроков.

Почему игрокам рекомендуется воспользоваться рейтингом казино онлайн с хорошей отдачей

Самостоятельно получить полную информацию об игровой площадке довольно тяжело, так как придется анализировать множество сайтов. При этом посетитель потратит много времени, сил и возможно денег. Также на сайте можно нарваться на аферистов. От этого не застрахованы даже продвинутые геймеры. Попав на подобный игровой портал, можно потерять приличную сумму денежных средств и время. Поэтому поиск надежного заведения значительно облегчит клиентам именно рейтинг, и они без особых проблем выберут ТОП 10 онлайн казино, и из предложенного списка интуитивно найдут для себя надежный игровой портал.

Лучшие интернет казино в Украине

В сезоне 2020-2021 года эксперты составили ТОП онлайн казино для игры на деньги, пользующихся доверием у клиентов. Составляя данный рейтинг, специалисты учитывали много критериев: разнообразие игровых автоматов, скорость вывода выигрышей, работу службы поддержки, наличие игр с живым крупье, бонусов, сертифицированное оборудование от известных провайдеров.



Казино

Год основания

Минимальный депозит

Используемая валюта

Платежные системы

Пин-Ап

2016

100 RUB

гривны, доллары, евро, рубли, сум

MasterCard, Visa, WM, QIWI, Ю- Money, Maestro, Skrill и др.

JET

2019

100 RUB

гривны, рубли, сум

MasterCard, Visa, WM, Ю-Money, Skrill и др.

Rox

2018

50 RUB

гривны, доллары, евро, рубли, сум

Visa, MasterCard, Skrill, Ю-Money, WM и др.

SOL

2017

100 RUB

гривны, доллары, евро, рубли, сум

MasterCard, Visa, WM, Ю-Money, Skrill и др.

RIOBET

2015

500 RUB

гривны, доллары, евро, рубли,

биткоины

Visa, MasterCard, Skrill, Ю-Money, WM и др.

Почему рекомендуется играть в казино, попавших в ТОП

Если вы внимательно изучили рейтинг казино с хорошей отдачей и выбрали из предложенного списка игровую площадку, можете быть уверены в том, что вам обязательно дадут поощрения, согласно бонусной программе. Это отличный вариант не только для новичков, но и продвинутых пользователей, так как можно спокойно играть, не вкладывая свои деньги. В случае блокировки основного сайта – администрация клуба предоставит ссылки на зеркала, где можно выполнять все действия: пополнять счет, делать ставки, выводить выигрыши. Если возникнут трудности, сотрудники службы поддержки всегда окажут помощь и решат проблему в считанные минуты. Все это возможно, если вы проанализируете ТОП казино онлайн с хорошей отдачей и выберете из списка заведение с учетом собственных предпочтений.