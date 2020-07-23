Избавление от морщин с помощью препарата Radiesse

Чтобы устранить глубокие складки на лице, увеличить объём скул, лучше всего использовать средство radiesse. Его вязко-эластичные свойства делают препарат особенно популярным в среде, связанной с контурной пластикой инъекционного типа.

Свойства препарата

Состав биокорректора Радиесс, позволяющего производить лифтинг, на треть содержит свой активный компонент – гидроксиапатит кальция. Все остальное место занимает буферный гель, который состоит из:

1. Воды.

2. Глицерина.

3. Карбоксиметилцеллюлозы.

Вещество гелеобразного типа способствует разглаживанию морщин, восполнению недостающих объёмов, словно гиалуроновая кислота. В то же время, Радиесс обладает большей плотностью при наполнении, нежели гиалуронат натрия. Он имеет свойства сопротивления факторам, связанным с разрушением. Уже сразу после сеанса можно ощутить ярко выраженный эффект.

Когда же пройдет несколько недель, клетки наполнятся собственными коллагеновыми волокнами. Это позволит долго сохраняться восстановленным контурам лица. Радиесс имеет более высокую цену, чем различные филлеры гиалуронового типа. Но если ввести такой дермальный наполнитель, то он будет иметь лучший эффект и сохраниться на долгое время. Если сделать одну процедуру – то 12 месяцев, а после повторной можно рассчитывать до 18 месяцев сохранения.

Применение

Уколы Радиесс могут делать пациенты, возраст которых составляет от 35 лет до 60. Средство помогает избавиться от морщин, не используя пластику. Вот области, в которых можно проводить инъекцию:

1. Скулы, лицевой овал.

2. Нос.

3. Ушные мочки.

4. Кисти рук.

Процесс введения геля – внутридермальный. Он вводиться под кожу, разделяя собой дерму и гиподерму. Что касается уровня эпидермиса, то туда делать инъекции запрещено. С помощью препарата нежелательно увеличивать губы, выравнивать мелкие мимические морщины.

Результаты

Филлер Радиесс называют вольюметриком, который отличается наибольшей безопасностью и стойкостью. Препарат приятно удивит выраженным и положительным эффектом. Внутридермальный наполнитель обеспечит такие функции:

1. Подтягивание овала на лице.

2. Увеличение объёмов щек, вместе со скулами и подбородком.

3. Предоставление носу более эстетичной формы.

4. Приподнятие опущенных бровей.

5. Разглаживание крупных и средних заломов.

В то же время, возможны и побочные эффекты, такие, как отеки и гематомы.