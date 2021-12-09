На Тернопільщині лісгосп відповість за незаконну вирубку та відшкодує мільйон

На Тернопільщині лісгосп відповість за незаконну вирубку та відшкодує державі мільйон гривень.

Західний апеляційний господарський суд залишив без змін рішення суду першої інстанції, яким за позовом Чортківської окружної прокуратури з державного підприємства стягнули понад 1,14 млн грн шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд.

Прокуратура встановила, що на території природно-заповідного фонду, який знаходиться під охороною державного підприємства “Чортківське лісове господарство”, у 2017 році незаконно вирубали ліс, чим завдали шкоди державі на понад 1,14 млн грн.

Прокуратура домоглася в суді стягнення з підприємства шкоди на цю суму, зазначили в пресслужбі відомства.