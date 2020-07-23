У лікарнях Тернополя знаходяться 39 інфікованих COVID-19

На 23 липня у лікарнях Тернополя знаходяться 39 хворих на COVID-19.

У Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги станом на 10 годину 23 липня перебуває 31 хворий на коронавірус. 26 з них – тернополяни. 2 хворих перебувають на кисневій підтримці через маску, 5 – на кисневому концентраторі. 3 людей у лікарні з підозрою на коронавірус.

У Тернопільській міській дитячій лікарні станом на 10 годину 23 липня 8 хворих з підтвердженим COVID-19 (6 дітей і 2 дорослих). Стан – середньо-важкий. Пацієнтів з підозрою на коронавірус у лікарні немає.

Станом на 10 годину 23 липня в Тернопільській міській лікарні №3 на обсервації пацієнтів немає.

Загалом у Тернополі від початку епідемії коронавірусу підтвердили COVID-19 у 620 людей. 204 тернополян одужало.