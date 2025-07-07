Як знайти власника авто по техпаспорту

Інколи в руках опиняється техпаспорт, але самого власника автомобіля знайти неможливо: він не виходить на зв’язок, або взагалі невідомо, хто він. Така ситуація може трапитись як при купівлі авто, так і після ДТП чи конфліктних ситуацій на дорозі. Якщо у вас на руках є техпаспорт транспортного засобу, виникає логічне питання: як визначити, кому належить машина? У наш час існує декілька практичних способів це зробити, зокрема, за допомогою онлайн-сервісів. Знайти власника авто по техпаспорту онлайн — один із варіантів, який допоможе швидко зібрати важливу інформацію.

Які дані містить техпаспорт і чому вони важливі?

Технічний паспорт — це офіційний документ, що підтверджує реєстрацію автомобіля. У ньому міститься кілька ключових параметрів:

VIN-код транспортного засобу

Державний номер авто

Марка, модель і рік випуску

Тип кузова, об’єм двигуна, колір

Ім’я або ПІБ власника (в паперовій версії)

Дата першої реєстрації

Саме комбінація VIN-коду та реєстраційного номера дозволяє звернутись до баз даних та сервісів для отримання більш детальної інформації про історію транспортного засобу.

Що можна дізнатися, маючи на руках техпаспорт?

Якщо ви маєте техпаспорт, це означає, що у вас уже є достатньо інформації, щоб:

перевірити історію власників авто

встановити, чи не перебуває машина в розшуку

з’ясувати, чи були ДТП або страхові випадки

перевірити, чи не числиться транспортний засіб як кредитний або заставний

Способи перевірки власника авто по техпаспорту

Найефективніші способи дізнатись, кому належить автомобіль за технічним паспортом:

Звернення до МВС. Через запит можна отримати офіційну відповідь щодо історії реєстрації, однак такий спосіб зазвичай потребує юридичного обґрунтування (наприклад, судової ухвали або угоди купівлі-продажу). Використання онлайн-сервісів. Деякі платформи працюють із відкритими та частково закритими реєстрами, надаючи дані про попередніх власників, історію ТО, пробіг та навіть юридичний статус машини. Звернення до страхової компанії. Якщо авто було застраховане, через відповідний запит можна отримати додаткову інформацію щодо власника.

Порівняльна таблиця методів перевірки

Метод Доступність Швидкість Вартість Надійність МВС (офіційний запит) Низька Декілька тижнів Безкоштовно Максимальна Онлайн-сервіси Висока 1–2 хвилини Від 50 грн Висока Страхова компанія Середня 1–5 днів Залежить від компанії Середня

Коли потрібна така перевірка?

Є кілька випадків, коли перевірка власника авто по техпаспорту — це необхідність:

купівля вживаного авто без нотаріального договору

знайдений документ, що викликає підозру

відкритий конфлікт з особою, що залишила авто

підозри щодо викрадення машини або шахрайства

Переваги використання онлайн-сервісу для перевірки

Сучасні сервіси надають значно більше можливостей, ніж простий запит до державного органу:

Миттєвий доступ до бази

Анонімність користувача

Додаткові аналітичні дані: пробіг, сервісне обслуговування, ДТП

Висока точність завдяки регулярному оновленню баз

Які дані знадобляться для пошуку?

Щоб дізнатися, хто є власником автомобіля, зазвичай достатньо мати такі дані з техпаспорта:

VIN-код

Номер держреєстрації

Рік випуску

Модель і марка авто

Чим більше даних — тим точніше результат пошуку.

Чи законно перевіряти власника авто?

В Україні діє закон про захист персональних даних, однак перевірка технічної інформації про транспортний засіб, яка не містить ПІБ чи контактів, не є порушенням. Більшість онлайн-сервісів працюють лише з загальнодоступною інформацією або надають доступ на основі згоди користувача.

Часті запитання

Чи можна дізнатись ПІБ власника по техпаспорту?

Ні, повні персональні дані заборонено видавати без дозволу особи. Але можна перевірити статус авто, історію володіння та інші технічні параметри.

Чи можна довіряти онлайн-сервісам?

Так, якщо мова йде про перевірені платформи з ліцензією або доступом до офіційних джерел, як-от сервіси на кшталт Знайти власника авто по техпаспорту онлайн.

Скільки коштує така перевірка?

В середньому — від 50 до 200 гривень, залежно від обсягу даних.

Чи потрібна згода власника для перевірки?

Для технічної інформації — ні. Але для отримання ПІБ чи контактів — так.