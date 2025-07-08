18:25 | 8.07.2025
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Негода на Тернопільщині: повалені дерева в місті й селах

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Через погіршення погодних умов, зокрема сильний шквальний вітер, на Тернопільщині було зафіксовано 11 випадків падіння дерев.

Про це повідомили у Службі порятунку.

Інциденти сталися:

  • у чотирьох випадках — на дорогах міжнародного значення,
  • один — на дорозі територіального значення,
  • чотири дерева впали в межах міста Тернополя,
  • ще два — в селах Великі Бережці (Кременецька територіальна громада) та Великий Глибочок (Білецька територіальна громада).

Усі відповідальні служби були оперативно поінформовані: підрядні організації, що обслуговують автошляхи, Тернопільська міська рада, а також відповідні районні електромережі.

До ліквідації наслідків негоди підрозділи Головного управління ДСНС України у Тернопільській області не залучалися.

Нагадаємо, під час ускладнення погодних умов рятувальники закликають громадян бути особливо обережними: не ходити під лініями електропередач, не паркувати авто під деревами та уникати перебування на вулиці під час сильного вітру.

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