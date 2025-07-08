Негода на Тернопільщині: повалені дерева в місті й селах

Через погіршення погодних умов, зокрема сильний шквальний вітер, на Тернопільщині було зафіксовано 11 випадків падіння дерев.

Про це повідомили у Службі порятунку.

Інциденти сталися:

у чотирьох випадках — на дорогах міжнародного значення,

один — на дорозі територіального значення,

чотири дерева впали в межах міста Тернополя,

ще два — в селах Великі Бережці (Кременецька територіальна громада) та Великий Глибочок (Білецька територіальна громада).

Усі відповідальні служби були оперативно поінформовані: підрядні організації, що обслуговують автошляхи, Тернопільська міська рада, а також відповідні районні електромережі.

До ліквідації наслідків негоди підрозділи Головного управління ДСНС України у Тернопільській області не залучалися.

Нагадаємо, під час ускладнення погодних умов рятувальники закликають громадян бути особливо обережними: не ходити під лініями електропередач, не паркувати авто під деревами та уникати перебування на вулиці під час сильного вітру.