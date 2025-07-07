Тернопільщина готується до Всеукраїнської прощі родин загиблих військовослужбовців.

Щорічно до храму-пантеону поблизу села Лішня на Кременеччині з’їжджаються родини полеглих воїнів із різних куточків України, щоб помолитися та віддати шану захисникам.

Начальник Тернопільської обласної військової адміністрації В’ячеслав Негода відвідав святиню та поспілкувався з отцем Андрієм Любунем, який опікується цим духовним осередком і щоденно працює над його розвитком. Обговорили основні організаційні питання щодо підготовки до прощі.

Всеукраїнський храм-пантеон Святої Праведної Анни — єдиний в Україні храм, зведений на честь загиблих українських воїнів. Його почали будувати у 2022 році на місці каплиці у пам՚ять про полеглих Героїв АТО, що діяла біля джерела святої Анни. Тут уже освячено меморіальні плити з іменами полеглих, висаджено Алею пам’яті. Завершується облаштування меморіального комплексу.