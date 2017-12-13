Принадливий Тернопіль. Півсонна вулиця В’ячеслава Чорновола

Хоча не тільки вона майже у сні — то погода така, що повіки мимоволі змикаються, і хочеться прокинутися на початку весни.

Але то таке. Ходімо на вулицю, що виводить до вокзалу, та не поспішаймо. Тут так багато реклами й занадто яскравих кольорів, що, для того, аби просмакувати все, що тут є, треба абстрагуватися від «новинок».

Тут є що розглядати. Почнімо з того, що на цій вулиці більше десяти пам’яток архітектури місцевого значення. Хотілося б, аби їхній стан був більш близьким до того, який пасує пам’яткам, звісно.

Маємо, що маємо – цікава ліпнина, автентичні двері, балкони з принадливими балясинами. Всередині теж цікаво — стандартне начиння будинків минулого століття.

Тож навіть півсонні, розглядайте – воно того варте.

Анна Золотнюк.